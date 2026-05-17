Un membru al juriului național din Republica Moldova, care a evaluat prestațiile concurenților la Eurovision 2026, a venit cu explicații după valul de reacții provocat de diferențele dintre votul juriului și preferințele publicului. Victoria Cușnir susține că prestațiile jurizate cu o seară înainte de finală au fost diferite față de cele văzute de telespectatori în timpul show-ului live. Declarațiile sale vin în contextul scandalului iscat de voturile oferite de Republica Moldova României, pentru prestația Alexandrei Căpitănescu.

UPDATE. Victoria Cușnir: „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Jurnalista şi realizatoarea radio Victoria Cuşnir, membră a juriului din Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a respins acuzațiile potrivit cărora votul său ar fi fost motivat de sentimente anti-românești. Ea a publicat și voturile juriului din partea Republicii Moldova, cu prestațiile apreciate de la 1 la 24, 1 însemnând prestația cea mai bună.

„Sunt juratul cu numărul 6. A fost prima și ultima dată când am acceptat să fac parte din juriul internațional. Diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări. Pentru ca juriul e invitat să voteze criterii clare: piesa, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat. Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate. Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg ca nu ma face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau sa se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult”, a scris Victoria Cușnir pe Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Prima reacție din juriul Republicii Moldova, după scandalul voturilor oferite Alexandrei Căpitănescu

După ce pe rețelele sociale au apărut numeroase comentarii legate de votul juriului, Victoria Cușnir a publicat un mesaj în care a precizat că vorbește strict în nume personal și că nu poate explica opțiunile celorlalți membri ai juriului.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis realizatoarea radio.

Aceasta a afirmat că și prestația României a fost diferită în cadrul show-ului jurizat, însă a precizat că ea i-a acordat o notă mare Alexandrei Căpitănescu pentru piesa „Choke me”.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură”, a explicat ea.

„Noi am jurizat ieri, nu azi”

Victoria Cușnir a subliniat că voturile juriului sunt acordate în urma repetiției speciale organizate înaintea finalei televizate și nu în timpul show-ului urmărit de public.

„Repet, noi am jurizat ieri (vineri, n.r.), nu azi (sâmbătă, n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea și auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a adăugat realizatoarea radio.

Din juriul care a reprezentat Republica Moldova au făcut parte: