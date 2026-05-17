Prima pagină » Actualitate » Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Olga Borșcevschi
Membră a juriului Eurovision din Moldova, explicații după votul controversat acordat României. „Nu consider votul meu expresia românofobiei”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un membru al juriului național din Republica Moldova, care a evaluat prestațiile concurenților la Eurovision 2026, a venit cu explicații după valul de reacții provocat de diferențele dintre votul juriului și preferințele publicului. Victoria Cușnir susține că prestațiile jurizate cu o seară înainte de finală au fost diferite față de cele văzute de telespectatori în timpul show-ului live. Declarațiile sale vin în contextul scandalului iscat de voturile oferite de Republica Moldova României, pentru prestația Alexandrei Căpitănescu.

UPDATE. Victoria Cușnir: „Nu consider votul meu expresia românofobiei”

Jurnalista şi realizatoarea radio Victoria Cuşnir, membră a juriului din Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, a respins acuzațiile potrivit cărora votul său ar fi fost motivat de sentimente anti-românești. Ea a publicat și voturile juriului din partea Republicii Moldova, cu prestațiile apreciate de la 1 la 24, 1 însemnând prestația cea mai bună.

„Sunt juratul cu numărul 6. A fost prima și ultima dată când am acceptat să fac parte din juriul internațional. Diferența de vot a juriului și a publicului a fost la mai multe țări. Pentru ca juriul e invitat să voteze criterii clare: piesa, voce, show, prestație generală. Și finala din acest an la fiecare capitol a oferit concurență destul de bună. Fiecare jurat a decis separat. Cel mai înțelept ar fi ca acest juriu să fie eliminat complet, dacă tot e îndemnat să voteze pe criterii de vecinătate. Nu consider votul meu expresia românofobiei. Am dedicat tare multe emisiuni oamenilor de cultură și culturii românești. Înțeleg ca nu ma face asta mai dragă, dar în mod categoric nu vreau sa se admită măcar gândul că aș purta ură și dispreț României. Din toate blestemele și injuriile pe care mi le ați trimis public sau privat, asta m-a speriat cel mai mult”, a scris Victoria Cușnir pe Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Prima reacție din juriul Republicii Moldova, după scandalul voturilor oferite Alexandrei Căpitănescu

După ce pe rețelele sociale au apărut numeroase comentarii legate de votul juriului, Victoria Cușnir a publicat un mesaj în care a precizat că vorbește strict în nume personal și că nu poate explica opțiunile celorlalți membri ai juriului.

„Eu am fost anul acesta în juriu. Răspund doar pentru notele mele. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix două soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceeași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme”, a transmis realizatoarea radio.

Victoria Cușnir

Aceasta a afirmat că și prestația României a fost diferită în cadrul show-ului jurizat, însă a precizat că ea i-a acordat o notă mare Alexandrei Căpitănescu pentru piesa „Choke me”.

„Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund. Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură”, a explicat ea.

„Noi am jurizat ieri, nu azi”

Victoria Cușnir a subliniat că voturile juriului sunt acordate în urma repetiției speciale organizate înaintea finalei televizate și nu în timpul show-ului urmărit de public.

„Repet, noi am jurizat ieri (vineri, n.r.), nu azi (sâmbătă, n.r.). Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea și auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a adăugat realizatoarea radio.

Din juriul care a reprezentat Republica Moldova au făcut parte:

  • Andrei Zapșa
  • Pavel Orlov
  • Stanislav Goncear
  • Catalina Solomac
  • Corina Caireac
  • Ilona Stepan
  • Victoria Cușnir

Recomandarea video

Citește și

Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
17:47
Ciudata situație a lui Mircea Abrudean-PNL, omul 2 în statul român, președintele Senatului. Deși căsătorit de 7 ani, în acest weekend a făcut nuntă. A participat și premierul demis Ilie Bolojan. Liberal de frunte, pentru Gândul: “Acum are funcție, poate încasa mai mult!”. Locul petrecerii este deținut de “băieți deștepți din energie”
NEWS ALERT Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
17:21
Alexandra Căpitănescu a revenit în România după performanța istorică de la Eurovision 2026: ”Suntem câștigătorii inimilor”
FLASH NEWS Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
17:05
Fiica Elenei Udrea a câștigat primul loc la un concurs de muzică. Despre ce competiție este vorba și care este mesajul fostei ministre
EXCLUSIV Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
16:19
Șeful Teleradio-Moldova spune, pentru Gândul, că ar fi votat cu două mâini pentru Alexandra Căpitănescu: „Cea mai bună prestație a României din ultimii 20 de ani”
INCIDENT Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție
15:37
Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție
FLASH NEWS După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
14:13
După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Piatra Teiului, marele viaduct de pe lacul Bicaz. Cum s-a schimbat locul de la porțile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Utilizarea medicamentelor pentru slăbit poate avea un dezavantaj surprinzător
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
17:14
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 18 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
MUZICĂ Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
16:53
Ce costuri vor suporta bulgarii pentru a găzdui Eurovision în 2027
INEDIT „Delta Dunării” din Republica Moldova. Localitatea mirifică din Rezervația Biosferei UNESCO Lunca Prutului este inclusă în topul mondial al destinațiilor de vacanță
16:00
„Delta Dunării” din Republica Moldova. Localitatea mirifică din Rezervația Biosferei UNESCO Lunca Prutului este inclusă în topul mondial al destinațiilor de vacanță
CONTROVERSĂ Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
15:43
Dragoș Pîslaru spune că este întreținut de soție. Declarația de avere arată că soția are jumătate din venitul demnitarului. Împrumuturile fabuloase pe care le-a acordat Pîslaru
TENSIUNI Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
15:18
Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
FILM Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”
14:50
Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe