După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer

Selly a anunțat, prin intermediul unei postări pe pagiana sa de Facebook, că Alexandra Căpitănescu se va alătura line-up-ului festivalului Rack Days, care va avea loc în perioada 7-8 august.

Selly: ”Felicitări Alexandra! Ai avut o prestație incredibilă”

”Sunt mândru să anunț că Alexandra Căpitănescu, care a reprezentat România aseară în finala Eurovision, se alătură line-up-ului festivalului nostru ROCK DAYS, ce are loc pe 7 și 8 August în Nibiru!

Felicitări Alexandra! Ai avut o prestație incredibilă”, a scris Selly pe pagina sa de Facebook.

Alexandra Căpitănescu a adus România pe podium în finala Eurovison 2026

Alexandra Căpitănescu a adus România pe podium în finala Eurovision Song Contest 2026, obținând un rezultat remarcabil. Artista, în vârstă de 23 de ani, s-a clasat pe locul al treilea, cucerind atât publicul, cât și juriile din întreaga Europă prin prestația sa.

În seara de sâmbătă, 16 mai, Alexandra Căpitănescu a încheiat competiția pe locul 3, într-o finală disputată între 25 de artiști. Prin această performanță, România a obținut cel mai bun rezultat din istoria participărilor sale la Eurovision, stabilind totodată și un record de puncte acumulate în concurs.