Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție

Un bărbat din județul Teleorman a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce încerca să vândă o pușcă cu lunetă deținută ilegal. În momentul în care și-a dat seama că oamenii legii îl urmăresc, suspectul a încercat să scape abandonând arma și fugind pe un drum de câmp.

Anchetatorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au început cercetările după ce au primit informații potrivit cărora un bărbat deține fără drept o armă neletală supusă autorizării și intenționează să o vândă.

În urma investigațiilor, polițiștii au organizat un flagrant și l-au depistat pe suspect în timp ce transporta pușca cu lunetă în autoturismul personal. Oamenii legii au intervenit pentru a-l opri, însă bărbatul a încercat să scape.

A aruncat arma din mașină și a fugit

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care a observat că este urmărit de polițiști, bărbatul a virat pe un drum lateral de câmp, a aruncat arma din mașină și a fugit. După o scurtă urmărire, suspectul a fost prins și imobilizat de polițiști. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii față de bărbatul cercetat în acest dosar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care arma a fost deținută ilegal.

