Prima pagină » Actualitate » Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție

Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție

Bărbat prins în timp ce voia să vândă o pușcă deținută ilegal. Cum a încercat să scape de poliție
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un bărbat din județul Teleorman a fost reținut de polițiști după ce a fost prins în timp ce încerca să vândă o pușcă cu lunetă deținută ilegal. În momentul în care și-a dat seama că oamenii legii îl urmăresc, suspectul a încercat să scape abandonând arma și fugind pe un drum de câmp.

Un bărbat din județul Teleorman a fost reținut de polițiști. Individul încerca să vândă o pușcă

Anchetatorii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Teleorman au început cercetările după ce au primit informații potrivit cărora un bărbat deține fără drept o armă neletală supusă autorizării și intenționează să o vândă.

Foto ilustrativ/ Sursa: Arhivă Gândul

În urma investigațiilor, polițiștii au organizat un flagrant și l-au depistat pe suspect în timp ce transporta pușca cu lunetă în autoturismul personal. Oamenii legii au intervenit pentru a-l opri, însă bărbatul a încercat să scape.

A aruncat arma din mașină și a fugit

Potrivit anchetatorilor, în momentul în care a observat că este urmărit de polițiști, bărbatul a virat pe un drum lateral de câmp, a aruncat arma din mașină și a fugit. După o scurtă urmărire, suspectul a fost prins și imobilizat de polițiști. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii față de bărbatul cercetat în acest dosar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care arma a fost deținută ilegal.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
14:13
După finala Eurovision, Alexandra Căpitănescu se alătură festivalului lui Selly. Anunțul făcut de influencer
Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
14:12
Ștefan Popescu: Adevăratele mize ale întâlnirii Trump-Xi. Culisele vizitei la Beijing. Ce nu s-a văzut în presă
FLASH NEWS Irina Rimes, revoltată după votul Moldovei la Eurovision. Ce a cerut artista
13:36
Irina Rimes, revoltată după votul Moldovei la Eurovision. Ce a cerut artista
FLASH NEWS Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
13:25
Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
VIDEO Moment dramatic la Eurovision 2026. Prezentatoarea televiziunii din R. Moldova a izbucnit în lacrimi după ce a anunțat doar 3 puncte pentru România
12:33
Moment dramatic la Eurovision 2026. Prezentatoarea televiziunii din R. Moldova a izbucnit în lacrimi după ce a anunțat doar 3 puncte pentru România
FLASH NEWS Prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după ce a dus România pe podiumul Eurovision: „WE DID THIS! Let’s rock the world!”
12:28
Prima reacție a Alexandrei Căpitănescu după ce a dus România pe podiumul Eurovision: „WE DID THIS! Let’s rock the world!”
Mediafax
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Cancan.ro
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Piatra Teiului, marele viaduct de pe lacul Bicaz. Cum s-a schimbat locul de la porțile Moldovei, Bucovinei și Transilvaniei
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Click
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Cancan.ro
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Utilizarea medicamentelor pentru slăbit poate avea un dezavantaj surprinzător
TENSIUNI Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
15:18
Consilierii lui Trump se tem că Xi Jinping ar putea invada Taiwanul în următorii 5 ani
FILM Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”
14:50
Imagini de colecție de la Festivalul de la Cannes. Regizorul și fotograful Cristian Radu Nema: „Când ești contemporan cu istoria, ai atins fericirea cu sufletul”
VIDEO Ion Cristoiu: Un apropiat al lui Nicușor Dan, Dragoș Pîslaru, dezvăluie planul de îmbrobodire a PSD
12:40
Ion Cristoiu: Un apropiat al lui Nicușor Dan, Dragoș Pîslaru, dezvăluie planul de îmbrobodire a PSD
FLASH NEWS Povestea trupei care a dus România pe locul 3 la Eurovision: cine sunt cei 4 artiști din trupa Alexandrei Căpitănescu
12:24
Povestea trupei care a dus România pe locul 3 la Eurovision: cine sunt cei 4 artiști din trupa Alexandrei Căpitănescu
INEDIT Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
12:00
Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
SCANDAL Eurovision s-a lăsat cu scandal. Stupoare după ce Moldova a oferit României doar 3 puncte. Cui au dat moldovenii punctaj maxim
11:39
Eurovision s-a lăsat cu scandal. Stupoare după ce Moldova a oferit României doar 3 puncte. Cui au dat moldovenii punctaj maxim

Cele mai noi

Trimite acest link pe