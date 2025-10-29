Prima pagină » Actualitate » Ce este și cum se calculează întreținerea la bloc. Cum puteți negocia reeșalonarea datoriilor

29 oct. 2025, 20:04, Actualitate
Întreținerea reprezintă contribuția fiecărui proprietar la cheltuielile comune ale imobilului, de la luminile de pe scară și curățenie, până la reparațiile liftului sau fondul de reparații. Conform Legii nr. 196/2018, suma datorată se calculează proporțional cu suprafața apartamentului sau cu numărul de persoane declarate.

În lipsa contribuției proprietarilor sau locatarilor blocul nu ar putea funcționa normal. Serviciile de curățenie, reparațiile, plata utilităților comune și întreținerea instalațiilor depind direct de aceste contribuții. Practic, întreținerea reprezintă garanția că spațiile comune rămân sigure, curate și bine întreținute.

Cum se calculează întreținerea

Calculul pleacă de la totalul cheltuielilor lunare ale blocului, care includ:

  • facturile pentru apă, căldură și energie electrică;

  • salariile personalului (administrator, îngrijitor, femeie de serviciu);

  • contribuția la fondurile de reparații și rulment;

  • costurile pentru salubritate, deratizare și alte servicii comune.

Distribuirea costurilor se face după criterii clare:

  • după suprafață – pentru fondul de reparații;

  • după numărul de persoane – pentru salubritate și consum comun de apă;

  • după consum individual – acolo unde există contoare separate.

Lista cu sumele de plată este afișată lunar la avizier, iar termenul de achitare este, de regulă, de 20 de zile.

Ce costuri suplimentare pot apărea

Pe lângă cheltuielile lunare, locatarii pot contribui la:

  • fondul de reparații – pentru lucrări majore, cum ar fi hidroizolația sau reparația liftului;

  • fondul de rulment – pentru acoperirea temporară a cheltuielilor curente;

  • penalități de întârziere, de până la 0,2% pe zi din suma restantă.

Neplata la timp poate duce la penalități, acțiuni în instanță și, în final, executare silită. Asociația de proprietari poate obține un titlu executoriu, ceea ce permite poprirea conturilor sau ipotecarea apartamentului. Totuși, aceasta nu are dreptul să oprească utilitățile individuale, cum ar fi apa sau curentul.

Cei care întâmpină dificultăți financiare pot cere eșalonarea plății direct la administrator.

