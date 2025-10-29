Ce glume și aluzii despre sex făcea la cursuri profesorul universitar din Iași anchetat pentru comportament nepotrivit față de studentele sale

Apar noi amănunte în legătură cu modul în care se desfășurau cursurile și examenele susținute cu dr. Corneliu Gașpar, șef lucrări la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași. El este acum cercetat de Comisia de Etică după ce o studentă l-a reclamat pentru comportamente nepotrivite.

Dezvăluirile apărute în Ziarul de Iași arată că profesorul punea frecvent întrebări intime studentelor sale. De asemenea, obișnuia să facă și comentarii/aluzii cu tentă sexuală.

Cum decurgea un examen oral

Studenții îl acuză că promovarea examenelor era condiționată de factori care nu țineau de pregătirea academică.

Sub protecția anonimatului, o studentă a acceptat să povestească pentru „Ziarul de Iași” cum decurgeau examenele cu profesorul Gașpar:

„După examenul scris, urma cel oral, unde intram pe rând într-o sală unde se afla domnul profesor și asistenta acestuia, care în prezent este o doctorandă. În timpul examenului oral, în p din 10 cazuri, studenții erau întrebați lucruri despre viața privată, iar nota finală se stabilea în funcție de cum decurgea conversația.

În cazul meu, întrebările au fost legate despre locul de unde sunt, cum mă cheamă, ce dresuri port pe mine. Mi-a spus că am picioare foarte frumoase și că eu sunt frumoasă, dar am față de «femeie răutăcioasă, care mănâncă bărbați și copii». A mai spus și că eu vrăjesc bărbații, dar pe dumnealui nu am reușit, încă”.

