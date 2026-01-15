Prima pagină » Actualitate » Ce reușită a bifat Medana, soția lui Alin Oprea. ”Au confirmat și recunoscut roadele muncii mele”

Ce reușită a bifat Medana, soția lui Alin Oprea. ”Au confirmat și recunoscut roadele muncii mele”

15 ian. 2026, 12:30
Ce reușită a bifat Medana, soția lui Alin Oprea. ”Au confirmat și recunoscut roadele muncii mele”
Ce reușită a bifat Medana, soția lui Alin Oprea

Medana, partenera de viață a cântărețului Alin Oprea, a bifat o mare reușită. A fost acceptată ca membru în Uniunea Scriitorilor Spanioli.

Medana, soția lui Alin Oprea, are motive de fericire. Aceasta a bifat o mare reușită în plan profesional. După ce și-a lansat volumul de poezie ”Las Flores del Amor” la Madrid, aceasta a fost acceptată ca membru în Uniunea Scriitorilor Spanioli.

”Am intrat în noul an cu realizări profesionale importante, care au confirmat și recunoscut roadele muncii mele literare. De curând, am fost acceptată ca membru în Unión Nacional de Escritores de España, (Uniunea Scriitorilor Spanioli) o dorință veche a mea, devenită realitate, fiind recunoscută acum, oficial, drept scriitor”, a explicat Medana pentru click.ro.

Totodată, poeziile mele sunt publicate în reviste literare de specialitate, precum Revista Kryton, alături de nume importante ale literaturii contemporane. Volumul de poezie ”Las Flores del Amor”, apărut la editura Nueva Estrella, în Spania, a fost lansat la Madrid, în cadrul Festivalul Internațional de Carte și Arte CultuRo, unde am avut onoarea de a câștiga Marele Premiu. Volumul se află în prezent în vânzare în librăriile din Spania, fapt care mă onorează profund și îmi aduce o mare bucurie”, a adăugat aceasta.

Medana și Alin Oprea, o familie fericită

Alin Oprea, solistul trupei Talisman, și-a găsit liniștea alături de actuala sa parteneră, Medana, după separarea de Larisa, fosta sa soție. Din mariajul cu Larisa Uță, Alin Oprea are doi copii, Melissa și Adrian, însă după divorț relația acestora s-a deteriorat. Medana, actuala parteneră a lui Alin Oprea, are și ea doi copii, Daria și Darius.

Alin Oprea s-a logodit cu Medana în Italia, la Milano. Alin Oprea și Medana s-au căsătorit civil la finalul anului 2022, în luna decembrie. În urmă cu doi ani, aceștia au făcut nunta. Alin Oprea și Medana s-au cununat religios în data de 15 septembrie 2023.

