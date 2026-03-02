Prima pagină » EXCLUSIV » Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP

Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP

Andrei Dumitrescu
02 mart. 2026, 05:00, EXCLUSIV
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP

Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament preferențial. Numele celor doi politicieni apar într-un raport întocmit de ofițerii Direcției Inspecție Penitenciară la capătul unui control amănunțit, la Jilava. 

Ofițerii Inspecției Penitenciare au descins la Jilava la sfârșitul anului trecut după ce mai mulți angajați au semnat o scrisoare în care reclamau o serie de presupuse abuzuri care ar fi fost comise, în special, de directoarea Cristina Teoroc.

În urma verificărilor, echipa de control a constatat că directoarea controla penitenciarul cu o mână de fier iar subalternii se temeau să o contrazică și cu atât mai puțin să denunțe eventualele abateri de la lege. Potrivit raportului întocmit de echipa de control au fost găsite o mulțime de neregului, dintre care unele de natură penală, care au fost transmise, mai departe, către parchetele competente să investigheze astfel de fapte.

Tablou cu Piedone la locul de muncă

Totodată, conform documentului, au fost găsite și presupuse nereguli legate de modul în care unii deținuți au primit drept de muncă în afara închisorii dar și față de un lucru asupra căruia planează suspiciuni că ar fi fost creat special pentru unii deținuți VIP.

Ofițerii Direcției Inspecție Penitenciară au descoperit că Piedone, Sebastian Vlădescu, Mădălin Dumitru (fost director al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Generale), Robert Grigorescu (fost consilier personal al lui Andrei Chiliman în perioada în care acesta era primar la Sectorul 1),  dar și alți deținuți trimiși în judecată de procurorii DNA care nu au ocupat funcții publice au lucrat la Taro RD.

Ar fi vorba despre o tăbăcărie controlată de un apropiat al lui Piedone, unde echipa de control a găsit agățat pe perete inclusiv un tablou al fostui primar al Sectorului 5.

„Echipa de control a constatat la fața locului că la punctul de lucru s-a identificat, expus pe peretele unui spațiu utilizat șì de deținuți, un tablou reprezentându-I pe Popescu Cristian Victor Piedone, care desfășura activități lucrative chiar la acest punct de lucru, în perioada în care se afla în custodia Penitenciarului București-Jilava”, se arată în documentul respectiv.

În plus, s-a decoperit și un frigider cu băuturi alcoolice care se afla la dispoziția deținuților scoși la muncă, însă nu s-a putut demonstra faptul că vreunul dintre aceștia a consumat alcool.

Totodată, în ce-l privește pe Cristian Popescu Piedone s-a constatat că acesta nici nu ar fi avut dreptul să lucreze în exteriorul penitenciarului, în condițiile în care pe numele său exista un raport de incident întocmit după ce ar fi fost prins în timp ce fuma dintr-o țigară electronică pe vremea în care lucra, la curățenie, pe holul secției de deținere.

Punctul de lucru a fost închis

Punctul de lucru de la tăbăcărie a fost închis în urma controlului. În plus față de neregulile găsite la fața locului, echipa de control a descoperit și faptul că deținuții VIP lucrau acolo încă dinainte ca factorii de decizie de la Penitenciarul Jilava să semneze contractul cu Taro RD, ceea ce a avansat ipoteza că punctul de lucru respectiv a fost înființat special pentru deținuții respectivi.

„Privind aspectele menționate mai sus, din verificările efectuate de către membrii echipei de control s-a concluzionat că deținuții au fost selecționați și repartizati la punctul de lucru Taro RD anterior semnării contractului, fără existenta unui temei contractual valabil între administratia locului de deținere si baneficiar, sens in care reținem că punctul de lucru a fost constituit în mod special în favoarea deținuților repartizați”, se mai arată în raportul Inspecției Penitenciare.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO EXCLUSIV Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
06:00
Povestea femeii care creează mărțișoare pentru bebeluși. „Un mărțișor se ia în mână cam de 30 de ori până ajunge la varianta finală”
EXCLUSIV Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
05:00
Cât costa o fată în bordelurile de care se ocupa văduva lui Gabriel Cotabiță. Ce fel de servicii făceau ca prețul să explodeze
EXCLUSIV Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
13:49, 28 Feb 2026
Ce au pățit mai mulți afaceriști iranieni din România după ce au fost sunați de la ambasadă. Toți au căzut în aceeași capcană
VIDEO EXCLUSIV Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
07:00, 28 Feb 2026
Fată, băiat și ciucurei – tradiție și meșteșug. Cum alegi din miile de mărțișoare handmade, în centrul Bucureștiului, la Muzeul Național al Țăranului Român
DECLARAȚII EXCLUSIVE Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
06:00, 27 Feb 2026
Amenințarea inteligenței artificiale. Cum afectează „factorul AI” piața muncii din România. Cristian Jura (CNCD): „Numărul mare de litigii nu va face decât să accelereze procesele de automatizare”
EXCLUSIV A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
05:00, 27 Feb 2026
A ieșit la pensie angajatul cu cea mai mare vechime de la Metrorex. Doamna Elena lucra de peste 46 de ani în funcția de inspector: „O șampanie nu i-a dat conducerea”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Arsenie Todiraș la 20 de ani de la destrămarea trupei „O-Zone”. Cu ce se ocupă la 42 de ani! E total schimbat față de Dan Bălan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Sute de cărți rare, recuperate dintr-o bibliotecă aflată pe marginea prăpastiei
LIVE 🚨 Rachetele și dronele luminează cerul Orientului Mijlociu. Trump: „Continuăm operațiune în forță maximă.” Iranul atacă furibund. Prețul petrolului sare
22:48
🚨 Rachetele și dronele luminează cerul Orientului Mijlociu. Trump: „Continuăm operațiune în forță maximă.” Iranul atacă furibund. Prețul petrolului sare
ACTUALITATE Jaf sprințar în Piața Romană din București. O femeie a plecat la pas cu un televizor în cearceaf dintr-un apartament înciriat în sistem hotelier
22:44
Jaf sprințar în Piața Romană din București. O femeie a plecat la pas cu un televizor în cearceaf dintr-un apartament înciriat în sistem hotelier
LIVE 🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
22:14
🚨 Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
POLITICĂ Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027
22:06
Bolojan dă înapoi. CASS-ul pentru pensiile de peste 3.000 de lei va fi eliminată. Indexarea punctului de pensie va reveni din 2027
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
FLASH NEWS S-a încheiat ședința Celulei de urgență de la MAE pe războiul din Iran. Oana Țoiu: „Cetățenii României sunt în siguranță”
21:50
S-a încheiat ședința Celulei de urgență de la MAE pe războiul din Iran. Oana Țoiu: „Cetățenii României sunt în siguranță”

Cele mai noi

Trimite acest link pe