Fostul primar al Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone și fostul ministru al Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu ar fi fost favorizați de conducerea Penitenciarului Jilava, alături de alți deținuți VIP, după ce ar fi fost trimiși să lucreze, în afara închisorii, la un punct de lucru unde există suspiciuni că ar fi beneficiat de un tratament preferențial. Numele celor doi politicieni apar într-un raport întocmit de ofițerii Direcției Inspecție Penitenciară la capătul unui control amănunțit, la Jilava.

Ofițerii Inspecției Penitenciare au descins la Jilava la sfârșitul anului trecut după ce mai mulți angajați au semnat o scrisoare în care reclamau o serie de presupuse abuzuri care ar fi fost comise, în special, de directoarea Cristina Teoroc.

În urma verificărilor, echipa de control a constatat că directoarea controla penitenciarul cu o mână de fier iar subalternii se temeau să o contrazică și cu atât mai puțin să denunțe eventualele abateri de la lege. Potrivit raportului întocmit de echipa de control au fost găsite o mulțime de neregului, dintre care unele de natură penală, care au fost transmise, mai departe, către parchetele competente să investigheze astfel de fapte.

Tablou cu Piedone la locul de muncă

Totodată, conform documentului, au fost găsite și presupuse nereguli legate de modul în care unii deținuți au primit drept de muncă în afara închisorii dar și față de un lucru asupra căruia planează suspiciuni că ar fi fost creat special pentru unii deținuți VIP.

Ofițerii Direcției Inspecție Penitenciară au descoperit că Piedone, Sebastian Vlădescu, Mădălin Dumitru (fost director al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice din cadrul Primăriei Generale), Robert Grigorescu (fost consilier personal al lui Andrei Chiliman în perioada în care acesta era primar la Sectorul 1), dar și alți deținuți trimiși în judecată de procurorii DNA care nu au ocupat funcții publice au lucrat la Taro RD.

Ar fi vorba despre o tăbăcărie controlată de un apropiat al lui Piedone, unde echipa de control a găsit agățat pe perete inclusiv un tablou al fostui primar al Sectorului 5.

„Echipa de control a constatat la fața locului că la punctul de lucru s-a identificat, expus pe peretele unui spațiu utilizat șì de deținuți, un tablou reprezentându-I pe Popescu Cristian Victor Piedone, care desfășura activități lucrative chiar la acest punct de lucru, în perioada în care se afla în custodia Penitenciarului București-Jilava”, se arată în documentul respectiv.

În plus, s-a decoperit și un frigider cu băuturi alcoolice care se afla la dispoziția deținuților scoși la muncă, însă nu s-a putut demonstra faptul că vreunul dintre aceștia a consumat alcool.

Totodată, în ce-l privește pe Cristian Popescu Piedone s-a constatat că acesta nici nu ar fi avut dreptul să lucreze în exteriorul penitenciarului, în condițiile în care pe numele său exista un raport de incident întocmit după ce ar fi fost prins în timp ce fuma dintr-o țigară electronică pe vremea în care lucra, la curățenie, pe holul secției de deținere.

Punctul de lucru a fost închis

Punctul de lucru de la tăbăcărie a fost închis în urma controlului. În plus față de neregulile găsite la fața locului, echipa de control a descoperit și faptul că deținuții VIP lucrau acolo încă dinainte ca factorii de decizie de la Penitenciarul Jilava să semneze contractul cu Taro RD, ceea ce a avansat ipoteza că punctul de lucru respectiv a fost înființat special pentru deținuții respectivi.

„Privind aspectele menționate mai sus, din verificările efectuate de către membrii echipei de control s-a concluzionat că deținuții au fost selecționați și repartizati la punctul de lucru Taro RD anterior semnării contractului, fără existenta unui temei contractual valabil între administratia locului de deținere si baneficiar, sens in care reținem că punctul de lucru a fost constituit în mod special în favoarea deținuților repartizați”, se mai arată în raportul Inspecției Penitenciare.