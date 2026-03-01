Declarații de ultimă oră. Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii anunță „măsuri de distrugere a capacității Iranului de a lansa rachete, drone”

Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au anunțat că „vor lua măsuri defensive pentru a distruge capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone”, potrivit unui comunicat comun publicat de serviciul de presă al guvernului german.

Documentul arată că atacurile Iranului au afectat țări care nu au participat la operațiunea militară inițială a SUA și Israelului. Declarația transmite că aceste acțiuni reprezintă o „amenințare pentru aliați, personal militar și civili din regiune”. Țările membre NATO i-au solicitat Iranului să înceteze imediat atacurile.

„Cerem Iranului să oprească imediat aceste atacuri nesăbuite”, se arată în declarație.

Liderii europeni au mai anunțat că sunt pregătiți să ia măsuri pentru a-și proteja interesele și pe cele ale aliaților. Ei au subliniat că astfel de acțiuni ar putea include măsuri defensive pentru a neutraliza capacitățile rachetistice și cele privind dronele ale Iranului. Declarația arată că Franța, Germania și Marea Britanie au convenit să colaboreze cu SUA și aliații în rezolvarea crizei din regiune.

Emmanuel Macron a anunțat că Franța va intensifica prezența militară în Orientul Mijlociu pentru a-și proteja cetățenii și bazele din regiune.