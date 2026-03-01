Trump vorbește despre victimele americane din Orientul Mijlociu: „Vom răzbuna fiecare viață”

Donald Trump a susținut în cel mai recent discurs că SUA trebuie să se aștepte la pierderi mai mari înainte de încheierea operațiunilor militare în Iran.

Acesta a îndemnat forțele de ordine din Iran să se predea pentru a nu se confrunta cu o „moarte sigură”. De asemenea, președintele a făcut apel la iranieni să-și „ia înapoi țara” fiindcă America este alături de ei.

„Din păcate, probabil vor fi mai multe (pierderi) înainte de a se termina (războiul).Așa stau lucrurile. Îndemn încă o dată Garda Revoluționară, armata iraniană și poliția să depună armele și să primească imunitate deplină, sau să se confrunte cu o moarte sigură.

Va fi o moarte sigură.

Fac apel la toți patrioții iranieni care tânjesc după libertate să profite de acest moment, să fie curajoși, îndrăzneți, eroici și să-și ia înapoi țara. America este cu voi.V-am făcut o promisiune și o îndeplinesc.Restul va depinde de voi; vom fi acolo pentru a vă ajuta.”