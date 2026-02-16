Prima pagină » Actualitate » Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate

Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate

16 feb. 2026, 09:16, Actualitate
Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate

Polițistul a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, 15 februarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Pompier voluntar, amendat și lăsat fără permis în drum spre un incendiu

Pompierul voluntar a fost sancționat drastic de un echipaj de poliție în timp ce se deplasa către un incendiu. Conducătorul autospecialei susține că nu a putut opri imediat din cauza configurației drumului, aflat într-o pantă și foarte îngust. Astfel, vehiculul a mai înaintat câțiva metri pentru a putea trage în siguranță pe dreapta, iar, între timp, autospeciala de poliție ar fi depășit mașina pompierilor, blocând astfel traficul pentru aproximativ 15 minute. Pompierulvoluntar s-a ales cu o amendă de peste 3.000 de lei și cu suspendarea permisului de conducere pentru patru luni.

Polițistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar.„Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a analizat circumstanţele situaţiei în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenţie, a fost sancţionat contravenţional. Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica şi deontologia profesiei de poliţist, conducerea instituţiei a dispus declanşarea cercetării disciplinare prealabile faţă de poliţistul în cauză”, au transmis duminică, 15 februarie 2026, reprezentanţii IPJ Galaţi.

De altfel, conducerea IPJ a adăugat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor.”

IPJ a mai menționat că șoferul „nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”.

Polițistul care l-a sancţionat contravenţional pe pompier cu amendă de peste 3.000 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile urmează să fie cercetat disciplinar.

AUTORUL RECOMANDĂ

Unde a putut ascunde RADARUL un polițist din Iași. Amenzi usturătoare pentru viteză

Amendă de 10.000 de lei anulată din cauza polițistului „INCOERENT”. Procesul verbal, neinteligibil

Recomandarea video

Citește și

Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
CONTROVERSĂ Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
10:37
Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice
VIDEO Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
10:35
Apa ca o pradă, la Curtea de Argeş. Localnicii îşi umplu bidoanele de la izvorul mănăstirii şi merg cu ele la slujbă
EXTERNE Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
10:32
Accesul persoanelor cu dublă cetățenie interzis în Marea Britanie. În ce condiții se mai poate intra în Regatul Unit, după 25 februarie
Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
APĂRARE Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
10:12
Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?
CONTROVERSĂ Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
10:06
Curtea Supremă a anulat sechestrul pus pe bunurile lui Viorel Micula. Încercarea statului român de a recupera peste 300 de milioane de euro
CONTROVERSĂ Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“
10:02
Obama își clarifică poziția cu privire la extratereștri, după ce a „zguduit“ internetul: „N-am văzut dovezi în timpul mandatului meu“

Cele mai noi

Trimite acest link pe