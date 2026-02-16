Ce sancțiune a primit polițistul care a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier aflat în misiune, pentru că nu i-a acordat prioritate

Polițistul a amendat cu peste 3.000 de lei un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar, a informat, duminică, 15 februarie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Galați.

Pompier voluntar, amendat și lăsat fără permis în drum spre un incendiu

Pompierul voluntar a fost sancționat drastic de un echipaj de poliție în timp ce se deplasa către un incendiu. Conducătorul autospecialei susține că nu a putut opri imediat din cauza configurației drumului, aflat într-o pantă și foarte îngust. Astfel, vehiculul a mai înaintat câțiva metri pentru a putea trage în siguranță pe dreapta, iar, între timp, autospeciala de poliție ar fi depășit mașina pompierilor, blocând astfel traficul pentru aproximativ 15 minute. Pompierulvoluntar s-a ales cu o amendă de peste 3.000 de lei și cu suspendarea permisului de conducere pentru patru luni.

Polițistul care l-a amendat cu peste 3.000 de lei pe un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenție la un incendiu, este cercetat disciplinar.„Conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi a analizat circumstanţele situaţiei în care un pompier voluntar, aflat în deplasare către o intervenţie, a fost sancţionat contravenţional. Pentru clarificarea tuturor aspectelor, au fost dispuse verificări interne. În urma primelor verificări efectuate, prin raportare la principiile, etica şi deontologia profesiei de poliţist, conducerea instituţiei a dispus declanşarea cercetării disciplinare prealabile faţă de poliţistul în cauză”, au transmis duminică, 15 februarie 2026, reprezentanţii IPJ Galaţi.

De altfel, conducerea IPJ a adăugat că „regretă contextul creat şi reafirmă preocuparea constantă pentru respectarea cadrului legal, responsabilitate profesională şi cooperare instituţională, în interesul cetăţenilor.”

IPJ a mai menționat că șoferul „nu ar fi respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliţie, respectiv obligaţia de a opri sau de a facilita trecerea acesteia, şi ar fi avut montate, în partea superioară a autovehiculului, două dispozitive cu lumini albastre şi un dispozitiv sonor, similare celor utilizate de poliţie, jandarmerie sau ambulanţă, fără a avea dreptul legal de a le folosi, conform Criteriilor de performanţă din 2024 privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”.

Polițistul care l-a sancţionat contravenţional pe pompier cu amendă de peste 3.000 de lei şi cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 120 de zile urmează să fie cercetat disciplinar.

AUTORUL RECOMANDĂ