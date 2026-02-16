Președintele Letoniei avertizează: „Noua ordine mondială este periculoasă pentru Europa de Est”. Există un „plan B” dacă NATO eșuează?

Președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, avertizează că revenirea politicii marilor puteri la ideea reîmpărțirii lumii în sfere de influență reprezintă un pericol major, mai cu seamă pentru statele est-europene. În acest moment, vechea ordine mondială bazată pe respect reciproc între state, cooperare și pe reguli este deja consideră dispărută.

Liderul leton, Edgars Rinkevics, a avertizat că noua eră politică globală impusă atât de administrația Trump cât și de Rusia și China este cu atât mai „periculoasă” pentru statele est-europene, cum sunt de pildă statele baltice sau Polonia, pe fondul revenirii conceptului „sferei de influență” formulat de Trump și al competiției dintre marile puteri.

Într-un interviu acordat TVP World, la Conferința de Securitate de la Munchen, Rinkevicsa declarat că mesajele recente ale secretarului de stat american Marco Rubio privind importanța parteneriatului transatlantic „erau foarte necesare”, după un an marcat de critici venite dinspre Washington la adresa Europei.

Ordinea mondială bazată pe reguli a dispărut

Președintele leton a afirmat că era post-Război Rece și ordinea mondială bazată pe reguli, construită după cel de-al Doilea Război Mondial, „au dispărut”. El a respins însă ideea că acest proces s-ar fi produs abia la Conferința de Securitate de la München de anul trecut, când vicepreședintele SUA, JD Vance, a susținut un discurs dur la adresa Europei.

Potrivit lui Rinkevics, ruptura s-a produs mult mai devreme, odată cu invazia rusă a Georgiei în 2008 și anexarea Crimeei în 2014.

„Am văzut incapacitatea evidentă a sistemului internațional de a face față acestei situații într-un mod eficient”, a spus el. „Da, sunt de acord că se conturează o nouă ordine. Da, sunt de acord că există un fel de dorință de a împărți lumea în sfere de influență”, a afirmat președintele leton, avertizând că istoria arată clar cât de riscant este acest scenariu pentru Europa de Est. „Este periculos pentru existența noastră și trebuie să luăm acest lucru foarte, foarte în serios”, a mai spus el. Rinkevics, referindu-se explicit la statele baltice, Polonia și alte țări din regiune.

Totodată, Rinkevics a descris perioada actuală drept o eră a „politicii marilor puteri”, menționând China și Statele Unite, eventual Rusia și Uniunea Europeană, dacă blocul comunitar reușește să acționeze unitar.

„Și atunci chiar și marile puteri vor avea nevoie de ordine, de un fel de reguli pe care să le respectăm cu toții. Și cred că acest lucru se conturează. Este o situație periculoasă”, a spus liderul de la Riga.

Există un plan B dacă NATO eșuează?

Întrebat dacă Letonia pregătește planuri alternative în eventualitatea unei slăbiri a NATO, așa cum au anunțat Polonia și Lituania, Rinkevicsa explicat că strategia țării sale este structurată pe mai multe niveluri.

„Apărarea națională, apărarea regională, apărarea europeană și apărarea transatlantică”, a enumerat el, precizând însă că toate acestea se află „sub umbrela NATO și a Statelor Unite”.

Președintele Letoniei a declarat că încă are încredere în relația transatlantică, menționând că, dincolo de retorică, cooperarea practică cu Statele Unite și Canada rămâne una intensă.

Recomandarea autorului:

Europa își regândește apărarea proprie, pe fondul presiunilor administrației Trump. Merz și Macron vor mai puțină dependență de SUA