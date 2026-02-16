Șefii armatelor din Germania și Marea Britanie cer reînarmarea Europei. „Agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”

Șefii forțelor armate din Marea Britanie și Germania lansează un apel comun pentru accelerarea reînarmării Europei. În context, ei îndeamnă oamenii de rând să accepte „argumentele morale” în favoarea reînarmării și să se pregătească pentru amenințarea unui război cu Federația Rusă.

Cei doi ofițeri de rang înalt avertizează că „agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”.

Dimensiunea „morală” a reînarmării

Mareșalul Richard Knighton, șeful Statului Major al Apărării din Marea Britanie, și generalul Carsten Breuer, șeful Apărării din Germania, au avertizat, într-o poziție comună adoptată după Conferința de Securitate de la Munchen, că poziția militară a Rusiei „s-a deplasat decisiv spre vest”. Astfel, ei au subliniat necesitatea unei „schimbări radicale” în domeniul apărării și securității Europei, relatează ziarul The Guardian, citat de Mediafax.

Cei doi oficiali insistă că apelul lor nu este făcut în calitate de lideri militari ai țărilor cu cele mai mari cheltuieli militare din Europa, ci ca „voci ale unei Europe care trebuie să înfrunte acum adevăruri incomode despre propria securitate”. „Există o dimensiune morală a acestui efort. Reînarmarea este acțiunea responsabilă a națiunilor hotărâte să-și protejeze poporul și să păstreze pacea”, scriu ei în poziția comună publicată în The Guardian și Die Welt.

Knighton și Breuer mai avertizează că „agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”: „Dacă Rusia percepe Europa ca fiind slabă sau divizată, ar putea fi încurajată să-și extindă agresiunea dincolo de Ucraina. Istoria ne învață că descurajarea eșuează atunci când adversarii simt dezbinare și slăbiciune. Știm că agresiunea și intențiile Rusiei se extind dincolo de Ucraina”.

Mai departe, Knighton și Breuer au solicitat o „apărare a întregii societăți”, cu infrastructură rezilientă, dar și cu instituții naționale pregătite să funcționeze în condiții de amenințări în creștere.

La summitul din iunie 2025 de la Haga, liderii NATO s-au angajat ca, până în 2035, să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare și securitate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dan Dungaciu: „Au început scandalurile pe programul SAFE. Polonia a spus că nu se împrumută de bani ca să bage sume imense în industria Germaniei sau Franței”

Scenariu de război: Riposta NATO ar putea fi lentă în cazul unui atac al Rusiei asupra Lituaniei