Război în Ucraina, ziua 1.453. Rusia sugerează plasarea Ucrainei sub administrație internațională. Cine are urma să conducă țara

Războiul din Ucraina a intrat luni, 16 februarie 2026, în a 1.453-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a reluat o idee avansată de Vladimir Putin în martie anul trecut privind plasarea Ucrainei sub o administrație internațională condusă de ONU.

„Ar face posibilă desfășurarea alegerilor”

Acest mesaj a fost transmis duminică, înaintea reluării negocierilor ruso-ucrainene mediate de SUA, programate pentru această săptămână.

Rusia este pregătită să discute cu SUA, Europa și alte țări despre o administrație externă în Ucraina, a declarat agenției TASS viceministrul rus de Externe, Mihail Galuzin.

„Un astfel de pas ar face posibilă desfășurarea alegerilor democratice în Ucraina, venirea la putere a unui guvern capabil cu care să poată fi semnat un tratat de pace complet, împreună cu documentele legitime asupra cooperării interstatale viitoare”, a argumentat diplomatul rus.

Această poziție se înscrie în prezentarea de către Rusia a Ucrainei drept un stat nefuncțional și condus de un președinte ilegitim, Volodimir Zelenski, al cărui mandat este expirat.

În același timp, Zelenski susține că ar fi nevoie de un armistițiu care să dureze cel puțin două luni înaintea desfășurării oricărui scrutin, pe când Rusia este convinsă că orice armistițiu va fi folosit pentru refacerea forțelor militare și a stocurilor de arme.

Administrații internaționale de tranziție au mai existat după încheierea conflictelor armate din Timorul de Est, Cambogia, Irak sau Kosovo.

