China vrea să interzică un anumit tip de volane. De ce a luat această măsură drastică  

Utilizarea volanului tip jug, care nu are forma circulată clasică, ar putea fi restricționată în China. Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT) din China a publicat un proiect pentru un nou standard de siguranță.

China interzice un anumit tip de volane

Potrivit Antena 3 CNN, acesta face validarea unui jug într-un autoturism mult mai dificilă, asta pentru că necesită măsurarea forțelor din punctele de impact pe partea superioară și inferioară a jantei, care lipsesc într-o configurație de tip jug.

Măsura vine în contextul în care China a interzis mânerele retractabile ascunse ale portierelor la mașinile electrice, în urma mai multor accidente tragice care au demonstrat că sistemele electrice pot să blocheze pasagerii în interior.

Această idee ar urma să intre în vigoare din 2027. Va fi un volan clasic, complet, care va reduce semnificativ riscul ca șoferul să nu fie protejat corespunzător de airbag în momentul declanșării. În cazul unui volan tip jug, airbag-ul se poate deplasa sub capul șoferului în timpul umflării, astfel diminuează efectul de amortizare la impact. În aceste condiții, există riscul ca șoferul să lovească direct coloana de direcție sau bordul, iar asta poate duce la răniri mai grave.

CarNewsChina citează publicația locală AutoHome cu informații din noua cerere de reglementare, care enumeră și „fragmentarea neregulată” a capacului airbagului unei roți de direcție (și potențialele resturi zburătoare pe care le creează ca o altă sursă potențială de pericol).

Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației a declarat că datele sale arată că 46% din toate rănile șoferilor sunt cauzate de ansamblul volanului și coloanei de direcție.

Volanul de tip jug ridică dificultăți de utilizare în condiții reale de condus, în special atunci când nu este asociat cu un sistem de direcție electronică sau cu un raport de direcție foarte rapid.

