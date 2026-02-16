Prima pagină » Actualitate » Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice

Înmulțirea periculoasă a șacalilor, autoritățile vor să ia măsuri pentru împușcarea a 400 de animale sălbatice

16 feb. 2026, 10:37, Actualitate

Șacalii s-au înmulțit periculos, spun localnicii din Dolj și Delta Dunării care au pagube in gospodării din cauza sălbăticiunilor. Administrația Biosferei Delta Dunării organizează iar vânători pentru a ține situația sub control. 

Potrivit ProTV, 400 de șacali ar urma să fie împușcați, asta pentru că imagini cu animalele sălbatice care dau târcoale celor domestice au devenit o obișnuință și sunt la ordinea zilei în zonele Deltei Dunării.  

Șacalul nu are dușman natural, poate ataca orice animal își dorește 

„Ne-au adus in pragul disperării, anul trecut 30 de bucăți de viței ne-au mâncat. Vulpea, căprioara, iepurii au dispărut, e un dăunător groaznic. Nici porcul mistreț nu mai este”, spun localnicii, potrivit sursei citate.  

Conform uni ordin al administrației rezervației Biosferei delta Dunării au fost organizate vânători de șacali, ar trebui eliminate 400 de ex din cele 3500 care ar fi in zona

„Se înmulțesc mult si des, cel puțin de două ori pe an au fătări 6-12 pui”, mai spune un localnic.  

În județul Dolj autoritățile au încercat sa vâneze prădătorii noaptea, când sunt cei mai activi 

„Din păcate puțini sunt cei care pot face asta, e vorba de folosirea mijloacelor de termoviziune ori un vânător la o mie daca are astfel de mijloc”, spune Sorin Sandu, primarul localității Călărași, județul Dolj. 

Județul Dolj al doilea cel mai mare număr de șacali din țară după Tulcea. 

