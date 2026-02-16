Prima pagină » Sport » Fostul mare ARBITRU l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță”

Fostul mare ARBITRU l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță”

16 feb. 2026, 09:22, Sport
Fostul mare ARBITRU l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță”
FOTO: prosport.ro

Adrian Porumboiu a analizat o fază controversată din meciul dintre olteni și FCSB, 2-2, din Cupa României, când Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul. Golul e valid a spus fostul mare arbitru internațional, dar Mihai Stoica nu a fost de acord.

„Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi” a tunat Mihai Stoica.

FCSB a jucat cu Universitatea Craiova și în campionat, dar a pierdut și play-off-ul e departe pentru formația lui Gigi Becali.

Fostul mare arbitru l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță”

Iar, Adrian Porumboi a venit cu replica. „Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați. Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj.

De asemenea, simplu fapt că domnul Becali a primit 100 milioane de euro pe filiera ANRP sau că a luat Steaua cum a luat-o nu mă face să fiu invidios pe dânsul. E treaba dânsului, eu am treburile mele. Amândoi suntem la vârsta la care știm că importante în viață sunt familia, copiii, nepoții. Mă așteptam însă ca măcar el să nu-și lase angajații să vorbească de o asemenea manieră despre mine”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit cameravar.ro.

Am observat chiar un soi de teamă în societatea asta fotbalistică și numai legată de Mihai Stoica și de Gigi Becali. Multora le este frică spună ceva ca nu cumva să-i supere și să ajungă în gura lor. Că-s răi de gură… Păi, eu am fost arbitru cu A mare și mi-am câștigat dreptul prin onestitatea mea profesională nu doar să comenteze situații de arbitraj, dar să am și curajul firesc de-a vorbi despre orice doresc. Nu am interese legate de fotbal, nu am nicio relație cu adversarele FCSB. Ce treabă să am eu, de exemplu, cu Mihai Rotaru de la Craiova? Din contră, la un moment dat am avut o dispută juridică, l-am și dat judecată – Adrian Porumboiu

Recomandarea video

Mediafax
Ședință a coaliției de guvernare în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Cancan.ro
Ex-soția vedetei Antena 1 s-a combinat cu multimilionarul Cosmopolis. De Sfântul Valentin, a scos-o la o înghețată
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Nicușor Dan, absent de la München, în timp ce Maia Sandu a avut întâlniri cu greutate. Capcana marginalizării
Mediafax
Rubio se întâlnește cu Orbán la Budapesta, în contextul în care SUA și Ungaria urmează să semneze un acord nuclear civil
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Cancan.ro
Primele imagini cu ucigașul lui Gheorghe Chindriș. Tânărul de 26 de ani a fost capturat de forțele speciale SIAS
Ce se întâmplă doctore
Abia dacă o mai recunoști! Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
După mânerele ascunse, China vrea să interzică și volanele de tip „yoke”, popularizate de Tesla
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Insectele au creier sau nu?
Gândul de Vreme Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
11:03
Ninsorile se întorc în forță în România. ANM a transmis, în exclusivitate pentru Gândul, în ce zone din țară ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
CONTROVERSĂ Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
11:02
Discuție cu scântei între Hillary Clinton și un politician ceh la Munchen: „Există doar două genuri.“ „Cred că nu-l placi deloc pe Trump“
CONTROVERSĂ O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
11:02
O româncă a fost menționată în scandalul internațional „Sarajevo Safari”. Ea ar fi ucis 10 oameni într-un singur raid  
TRANSPORT Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
10:57
Ministrul Transporturilor, mesaj de Ziua Feroviarilor: ”Pentru devotamentul vostru neclintit, vă sunt recunoscător”
ARMATĂ Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
10:50
Kim Jong Un a inaugurat un cartier rezidențial în Coreea de Nord pentru familiile soldaților morți în războiul din Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles
10:44
Ion Cristoiu: Nucleara a făcut plici! Nicușor Dan participă la Reuniunea de la Washington cu bilet de voie de la Bruxelles

Cele mai noi

Trimite acest link pe