Adrian Porumboiu a analizat o fază controversată din meciul dintre olteni și FCSB, 2-2, din Cupa României, când Luca Băsceanu a jucat mingea cu umărul. Golul e valid a spus fostul mare arbitru internațional, dar Mihai Stoica nu a fost de acord.

„Nu am încredere în judecata unora care ar putea, nu mă refer la ceva anume, ar putea spune, nu neapărat ce văd, ci ce ar vrea să vădă pentru că au o problemă cu noi, cu Gigi” a tunat Mihai Stoica.

FCSB a jucat cu Universitatea Craiova și în campionat, dar a pierdut și play-off-ul e departe pentru formația lui Gigi Becali.

Fostul mare arbitru l-a distrus pe Mihai Stoica! „Era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor. E flexibil precum un vârf de undiță”

Iar, Adrian Porumboi a venit cu replica. „Mihai Stoica m-a cunoscut pe mine pe când eu eram arbitru, iar eu l-am cunoscut pe când dânsul era paharnic la protocoalele de dinaintea meciurilor de la Galați. Deci el știe care a fost nivelul meu profesional, cum am fost eu ca arbitru, care a fost nivelul meu de moralitate. La fel, și eu pot să confirm că profesional Mihai Stoica era un paharnic bun, chiar nu-i pot reproșa ceva.

Ce m-a deranjat și mereu mă va deranja este că eu am fost un arbitru de înalt nivel în niște vremuri în care statul și ministerele de forță nenoroceau vieți, iar eu am trecut prin asta demn, fără ca cineva să poată spune vreodată că am fost altfel decât corect. Nu accept ca cineva flexibil precum un vârf de undiță să-ncerce să pună la îndoială corectitudinea mea când vine vorba de arbitraj.

De asemenea, simplu fapt că domnul Becali a primit 100 milioane de euro pe filiera ANRP sau că a luat Steaua cum a luat-o nu mă face să fiu invidios pe dânsul. E treaba dânsului, eu am treburile mele. Amândoi suntem la vârsta la care știm că importante în viață sunt familia, copiii, nepoții. Mă așteptam însă ca măcar el să nu-și lase angajații să vorbească de o asemenea manieră despre mine”, a spus Adrian Porumboiu, potrivit cameravar.ro.