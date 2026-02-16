Prima pagină » Actualitate » Ministerul Justiţiei face publice listele cu procurorii care se califică pentru conducerea Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT

Ministerul Justiţiei face publice listele cu procurorii care se califică pentru conducerea Parchetului ÎCCJ, DNA şi DIICOT

Luiza Dobrescu
16 feb. 2026, 09:04, Actualitate
Luni, se va şti cine sunt acei procurori care corespund criteriior legii, pentru a participa la interviurile de selecţie pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Acum o săptămână au fost anunţaţi candidaţii înscrişi la concurs, iar între 23 şi 26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii.

Pe 2 martie se vor afişa rezultatele pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, apoi ministrul va înainta propunerile Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Preşedintele Nicuşor Dan are decizia finală. printre candidaţi se află şi actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, care vizează funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog vrea şefia DIICOT, dar şi  funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT.

Cei care s-au mai înscris în cursă pentru o funcţie publică într-una dintre cele trei structuri sunt:

  • Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;
    Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

  •  Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

    Marius I. VOINEAG, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

  •  Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

    Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
    Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
    Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

  • Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

    Mihai PRUNĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală;
    Marinela MINCĂ, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;
    Marius-Ionel ŞTEFAN, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti

  • Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

    Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;
     Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;
    Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
     Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial  Ti –  domnul Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

  • Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

    Aurel-Cristian LAZĂR, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;
    Alex-Florin FLORENŢA, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    Claudia-Ionela CURELARU, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
    Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;
    Mihai-Răzvan NEGULESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

„Legea este foarte clară. Domnul preşedinte al României, care este vectorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate, este şi decidentul în această situaţie. Cu alte cuvinte, simplu spus, domnul preşedinte va stabili cine va conduce marile parchete în viitor”, spune ministrul Justiţiei, Radu Marinescu. 

Potrivit ministerului, pot fi numiţi în funcţiile de conducere  procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător, îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie.

Cele mai noi

Trimite acest link pe