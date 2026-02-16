Prima pagină » Actualitate » Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026. Marea Finală va avea loc în 4 martie

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul Selecţiei Naţionale Eurovision 2026. Marea Finală va avea loc în 4 martie

Surpriză în cursa pentru Eurovision 2026. Antonio Pican, cu piesa „Humans”, şi Wrs, cu piesa „All The Way” au primit câte un wild card din partea publicului pentru finala Eurovision România.

Succesul pe care cele două piese l-au înregistrat pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial i-au ”aruncat” pe artițti direct în finala Eurovision 2026. Începând de joi, după anunţarea finaliştilor aleşi de juriul de specialitate, până astăzi, publicul a putut viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile pentru a completa lineup-ul finalei: Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” şi Wrs – „All The Way”.
Piesele care au avut cele mai multe vizualizări din lista celor cinci – „Humans” şi „All The Way” – au intrat în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Câştigătorii au fost anunţaţi duminică seara, în cadrul Telejurnalului de la ora 20.00, în direct la TVR 1.

Finaliştii Selecţiei Naţionale, în ordine alfabetică:
Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”
Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”
Antonio Pican – „Humans”,
Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”
Emy Alupei – „Tili Bom”
HVNDS – „HVNDS – DOR”
Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”
Olivia Addams – „Croco”
Robert Lukian – „Fire to the lies”
Vanu – „Therapy Enemy”
Wrs – „All The Way”
Yguana – „Happy Birthday”

Finala Eurovision 2026, programată pe 4 martie

Echipa Eurovision România urmează să publice un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 12 piese calificate în finala Selecţiei Naţionale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial. Playlistul va rămâne disponibil public până la data de 4 martie 2026, ora 12.00.

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe data de 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecţiei Naţionale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR. În finala Selecţiei Naţionale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului ţării noastre la concursul internaţional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

