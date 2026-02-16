Prima pagină » Actualitate » Amendă de 40.000 lei, din 2026, pentru toți angajatorii care fac această greșeală. Este o practică populară în rândul românilor 

16 feb. 2026, 09:08, Actualitate
Angajatorii au fost luați în vizor. Anul acesta amenzile au crescut la 40.000 de lei pentru munca la negru care este populară în rândul românilor. 

Munca la negru, sau munca nedeclarată, reprezintă prestarea unei activități de către un salariat pentru un angajator fără respectarea formalităților legale, fiind o practică ilegală în România.   

Au crescut amenzile pentru munca la negru 

Incidența muncii la negru este mai mare în rândul muncitorilor necalificați, persoane care lucrează, de regulă, în domeniul construcțiilor sau în gospodării. Iar dezavantajele unui astfel de sistem sunt semnificative pentru ambele părți implicate   

Începând cu 1 ianuarie 2026, sancțiunile pentru munca nedeclarata au fost dublate. Daca pana acum amenda era de 20.000 lei per persoană, acum: Amenda este de 40.000 lei pentru fiecare persoană identificata fără contract de munca. Plafonul maxim al amenzii cumulate a crescut de la 200.000 lei la 1.000.000 lei.

„Pentru fiecare lucrător un angajator poate să primească până la 10.000 de lei per angajat descoperit la negru, până la 200.000 de lei. Însă asta înseamnă un prag de 20 de angajaţi pe care îl poţi găsi pe un şantier, de exemplu. Ei bine, eliminăm acest prag, dacă ai 100, 50, limita nu trebuie să existe, trebuie să plăteşti pentru fiecare… nu greşeală, pentru fiecare infracţiune pe care o face, pentru că asta nu e o greşeală, nu e o greşeală să angajezi un om la negru. (…) Munca la negru nu este o greşeală, este o problemă reală şi trebuie sancţionată şi mai ferm decât se întâmplă acum şi va fi măsura asta în pachetul următor”, a declarat în trecut ministrul Muncii  Petre Florin Manole.

