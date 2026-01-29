Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Vrem să profităm de acest timp”

Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au vorbit despre eventualitatea de a deveni părinți.

Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Artista deține șase recorduri mondiale.

Cei doi au vorbit, pentru revista Viva, despre mariajul lor și despre eventualitatea de a-și mări familia cu un copil.

Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Să ne mai punem așa câteva cărămizi în cariera noastră și după aceea ne gândim să ne mărim familia”

”N-aș zice neapărat îndepărtat (n.r. viitor). E pentru viitor. Acum… Mai vrem să mai stăm un pic. Consider că sunt prea tânără. Mai aștept. Avem timp. Vrem să mai călătorim, vrem să mai facem lucruri pe care le putem face când suntem doar noi doi și vrem să profităm de acest timp. Să ne mai punem așa câteva cărămizi în cariera noastră și după aceea ne gândim să ne mărim familia”, a declarat Cleopatra Stratan.

”Acum să vedem cât de repede. Decizia este mai mult a ei. Că dacă ar fi după mine, aș fi un tată tânăr. Dar… acum când o să dea Dumnezeu! Nu știu, el știe cel mai bine”, a spus și Edward Sanda.

Edward Sanda a avut numai cuvinte de laudă la adresa soției sale:

”Mie mi se pare că e perfectă. E tot ce mi-am dorit eu și parcă sunt mai atras de ea, mai… Nu știu, ceva se întâmplă. Că tot vine luna iubirii acum, la noi luna iubirii cred că e în fiecare lună. Ne place unul de altul, ne place să stăm împreună. E frumos, foarte frumos”.

La rândul ei, Claopatra Stratan a spus despre partenerul ei de viață:

”Eu nu pot să-mi văd viața fără el. E o conștientizare pe care o am în fiecare zi. Mi se pare că ceea ce trăim în fiecare zi este din ce în ce mai intens pe parcursul anilor și mă simt atât de recunoscătoare și atât de norocoasă că ne avem unul pe celălalt. Și e rar. Dar e frumos”.