Prima pagină » Actualitate » Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Vrem să profităm de acest timp”

Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Vrem să profităm de acest timp”

29 ian. 2026, 18:30, Actualitate
Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Vrem să profităm de acest timp”
Galerie Foto 12
Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii

Cleopatra Statan, în vârstă de 23 de ani, și soțul ei, Edward Sanda, în vârstă de 28 de ani, au vorbit despre eventualitatea de a deveni părinți.  

Cleopatra Stratan este fiica muzicianului Pavel Stratan. Aceasta a cunoscut faima încă de pe vremea când era doar o copilă, grație melodiei ”Ghiță”. Primul ei album se intitulează „La vârsta de trei ani”. Artista deține șase recorduri mondiale.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Artista a primit inelul de logodnă chiar de ziua ei, în anul 2020, 6 octombrie, zi în care a împlinit 18 ani. În data de 14 august 2021, Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit.

Cei doi au vorbit, pentru revista Viva, despre mariajul lor și despre eventualitatea de a-și mări familia cu un copil.

Ce spun Cleopatra Stratan și Edward Sanda despre copii. ”Să ne mai punem așa câteva cărămizi în cariera noastră și după aceea ne gândim să ne mărim familia”

”N-aș zice neapărat îndepărtat (n.r. viitor). E pentru viitor. Acum… Mai vrem să mai stăm un pic. Consider că sunt prea tânără. Mai aștept. Avem timp. Vrem să mai călătorim, vrem să mai facem lucruri pe care le putem face când suntem doar noi doi și vrem să profităm de acest timp. Să ne mai punem așa câteva cărămizi în cariera noastră și după aceea ne gândim să ne mărim familia”, a declarat Cleopatra Stratan.

”Acum să vedem cât de repede. Decizia este mai mult a ei. Că dacă ar fi după mine, aș fi un tată tânăr. Dar… acum când o să dea Dumnezeu! Nu știu, el știe cel mai bine”, a spus și Edward Sanda.

Edward Sanda a avut numai cuvinte de laudă la adresa soției sale:

”Mie mi se pare că e perfectă. E tot ce mi-am dorit eu și parcă sunt mai atras de ea, mai… Nu știu, ceva se întâmplă. Că tot vine luna iubirii acum, la noi luna iubirii cred că e în fiecare lună. Ne place unul de altul, ne place să stăm împreună. E frumos, foarte frumos”.

La rândul ei, Claopatra Stratan a spus despre partenerul ei de viață:

”Eu nu pot să-mi văd viața fără el. E o conștientizare pe care o am în fiecare zi. Mi se pare că ceea ce trăim în fiecare zi este din ce în ce mai intens pe parcursul anilor și mă simt atât de recunoscătoare și atât de norocoasă că ne avem unul pe celălalt. Și e rar. Dar e frumos”.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Cancan.ro
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
O eroare a creierului ar putea explica de ce unii oameni aud voci
SĂNĂTATE Șapte țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah
19:38
Șapte țări introduc controale medicale în aeroporturi pentru prima dată de la pandemie, de teama virusului Nipah
EMISIUNI Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00
19:21
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 30 ianuarie, de la ora 15.00
SCANDAL După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
19:19
După dezastrul de la București, cu Băluță pe locul al treilea la alegeri, PSD schimbă toată garnitura de conducere a filialelor din Capitală
EXCLUSIV Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
19:07
Gândul demontează minciunile lui Mihai Morar (partea a II-a). Cafeneaua din Oradea este deținută de Mihai Morar împreună cu un lider PNL, apropiat de Bolojan
FLASH NEWS Nouă lovitură financiară pentru Kremlin. UE include oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor
19:02
Nouă lovitură financiară pentru Kremlin. UE include oficial Rusia pe „lista neagră” a țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor
Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită
18:36
Salvamontiștii au intervenit în cazul unui bărbat atacat de un mistreț, într-o zonă greu accesibilă din judeţul Argeş. Victima era grav rănită

Cele mai noi

Trimite acest link pe