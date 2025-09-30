Ce terenuri deține Ion Țiriac în Africa. Patronul FCSB nici nu visează la așa ceva

Ion Țiriac a vorbit despre planurile lui de extindere în Africa, un continent în care în trecut a investit și Gigi Becali, însă din motive diferite.

Fostul tenismen a dezvăluit cât pământ deține în prezent în Africa, mai exact în Namibia. Ion Țiriac a explicat că are foarte multe lucruri de care trebuie să se ocupe, printre care și de această proprietate.

Ce pământ deține Ion Țiriac în Africa

După cum chiar el a spus, este vorba despre o întindere foarte mare de teren, deservită drept domeniu de vânătoare, de nu mai puțin de 21.000 de hectare, cumpărată de el în urmă cu mai mult timp, care necesită o atenție sporită la in interval scurt de timp.

„Am 21.000 de hectare în Namibia, o proprietate care trebuie să fie îngrijită în fiecare zi. Apoi Pac! altă treabă!”, a spus Ion Țiriac pentru iAMSport.

Ce pământ deține Gigi Becali în Africa

Și patronul de la FCSB deține, de asemenea, de ceva timp mai multe terenuri în Africa. El a achiziționat acele pământuri cu un alt scop, mai exact, pentru construirea unor biserici ortodoxe.

Este vorba despre o diferență semnificativă față de suprafața pe care Țiriac o deține în Namibia. Becali a pornit cu 40 de hectare achiziționate în Uganda, teren pe care s-au construit apoi o mănăstire și o fermă.

Omul de afaceri din Pipera a și spus la un moment dat că el nu avea nevoie de achiziția respectivă și de asta a ales să o facă în scop caritabil, motiv pentru care chiar a trecut acel teren pe numele altcuiva.

„Au spus că dacă văd un ou se bucură. Și le-am făcut fermă să și vândă ouă. Le-am luat aproape 40 de hectare. Că ei spuneau să le cumpăr pe numele meu. Ce îmi trebuie mie teren prin Africa? L-am cumpărat pe numele maicii Tahoria.

E o maică acolo. Acolo botează copiii, le dau mâncare, trimit aici, le plătesc la noi preoții ca să facă Teologia și să poată să slujească, să facă Sfânta Liturghie. Mă bucur că pot să bucur oameni. Cea mai mare bucurie a omului este atunci când faci fericiți alți oameni. Nu există mai mare bucurie. Bine, depinde de oameni”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.