Ce vrea Valentina Pelinel la început de an 2026. ”Să iubesc și să fiu iubită”

05 ian. 2026, 15:30, Actualitate
Valentina Pelinel, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit ce își dorește pentru ea și familia sa în anul care a început. ”Să iubesc și să fiu iubită”, a spus vedeta.

Valentina Pelinel a dezvăluit cu ce gânduri intră în noul an. Blonda a afirmat că își dorește să se bucure de viață alături de familia sa.

”În 2026 intru cu gânduri bune, cu dorința de sănătate pentru toți, liniște, echilibru și cât mai multe momente petrecute în familie. Nu am superstiții, dar cred mult în intenții puse cu suflet și în energia cu care începi un an nou. Îmi doresc să rămân prezentă, să fim sănătoși, să iubesc și să fiu iubită și să mă bucur de viață exact așa cum vine”, a declarat Valentina Pelinel pentru click.ro.

Valentina Pelinel, la al doilea mariaj

În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. În data de 30 septembrie 2018, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.
Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună  trei copii: Milan și gemenele, Indira Maria și Rania Maria.
Valentina Pelinel a mai fost căsătorită cu Cristian Boureanu.

