ISU Călărași a scos la treabă un utilaj rar întâlnit pe șosele din România. Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, vehiculul special de tip SHERP este surprins în timp ce urcă prin stratul uriaș de zăpadă de pe marginea carosabilului.

România se află sub o informare meteorologică de vreme severă. Ninge, viscolește, multe drumuri din țară sunt blocate și mai multe autovehicule au rămas împotmolite în zăpadă. În contextul ninsorilor abundente, în Călărași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a intervenit între Lehiu Gară și Valea Argovei cu un vehicul special, un ATV de mari dimensiuni, conceput special pentru condițiile extreme.

Ce este utilajul spectaculos folosit de ISU Călărași

Utilajul a stârnit curiozitatea internauților deoarece aparițiile sale sunt extrem de rare pe drumurile din România. Vehiculul atrage atenția, în special, prin roțile sale de mari dimensiuni, proiectate să traverseze terenuri dificile, precum zăpada mare, noroi sau chiar apă.

Vehiculul cu capacitate de trecere crescută, SHERP, este produs în Ucraina și poate rula pe teren accidentat, mlăștinos, canale de irigații, vaduri dar și în situații meteo periculoase, zăpezi abundente sau viscol. Acesta este folosit în special pentru misiunile de salvare în zonele izolate sau greu accesibile și este capabil să transporte echipajele de intervenție și echipamentele în cele mai extreme condiții.

RECOMANDAREA AUTORULUI: