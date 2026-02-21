Prima pagină » Știri externe » Premierul slovac amenință că va opri furnizarea de electricitate Ucrainei din cauza scandalului conductei Drujba

21 feb. 2026, 16:36, Știri externe
Premierul slovac, Robert Fico, a amenințat sâmbătă că va sista aprovizionarea cu energie electrică a Ucrainei dacă în maxim două zile, Kievul nu va relua transportul de petrol rusesc către Slovacia prin conducta Drujba.

Recent, Ungaria și Slovacia au sistat aprovizionarea cu motorină a Ucrainei și au fost nevoite să recurgă la rezervele strategice naționale de petrol pentru a-și asigura consumul.

„Dacă ucrainenii nu vor relua aprovizionarea cu petrol a Slovaciei până luni, voi cere companiilor slovace să oprească de urgență aprovizionarea cu electricitate a Ucrainei”, a scris Fico pe rețelele de socializare, citează POLITICO.

Viktor Orban și Robert Fico - Foto: Mediafax foto

Ucraina riscă să rămână fără electricitate

Fico a spus că va instrui SEPS, operatorul energetic de stat, să oprească de îndată exporturile de energie care ajută la stabilizarea infrastructurii avariate a Ucrainei după repetatele atacuri rusești.

Tranzitul petrolier din Rusia către Ungaria și Slovacia a fost oprit în ianuarie, după ce conducta Drujba a fost grav avariată în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei.

Slovacia acuză Ucraina de „șantaj politic”

Operatorul conductelor din Ucraina a declarat pe 27 ianuarie că reparațiile sunt în desfășurare, însă guvernele de la Budapesta și Bratislava acuză guvernul de la Kiev că le sabotează energetic printr-un „șantaj politic”.

Ungaria și Slovacia au respins aderarea Ucrainei la UE și au refuzat să-i ofere ajutoare militare. Ungaria chiar a blocat recent acordarea unui împrumut european vital Ucrainei, care traverseaz o iarnă dificilă din cauza întreruperilor de curent electric, gaz și căldură.

Sursa Foto: Profimedia/ Mediafax Foto

