Prima pagină » Actualitate » Ceartă-monstru în studioul Antena 3 CNN între Mirel Curea și Mugur Ciuvică. Curea: „Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR”

05 feb. 2026, 18:35, Actualitate

A fost scandal în direct în studioul Antena3, la emisiunea lui Mihai Gâdea. Jurnalistul Mirel Curea și fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică s-au contrat pe tema taxei pe coletele din afara spațiului Uniunii Europene.

Scandal în direct la TV: Curea vs. Ciuvica: ”Lăsați-mă să vorbesc, duceți-vă la USR” / ”Văd că mă mințiți în față”

Începând cu 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă unitară de 25 de lei pentru fiecare colet provenit din state din afara Uniunii Europene. Măsura se va aplica inclusiv comenzilor efectuate pe platforme populare precum Temu, Shein sau AliExpress. Subiectul a provocat un adevărat haos în emisiunea lui Mihai Gâdea, unde jurnalistul Mirel Curea și fostul consilier prezidențial Mugur Ciuvică s-au contrat în direct la TV.

Mirel Curea: Îmi păstrez poziția bipedă, indiferent de împrejurări și, din moment ce sunt invitat aici, am dreptul la opinii. V-ați făcut un obicei prost să întrerupeți.

Mugur Ciuvică: Opinia e opinie, informația e informație.

Mirel Curea: Când termin ce am de spus, interveniți.

Mugur Ciuvică: Informația este falsă, e un fake.

Mirel Curea: Eu nu înțeleg nimic din ce spuneți dumneavoastră.

Mugur Ciuvică: Eu n-am sucit-o, domnu’ Ciuvică, eu am rămas constant cu mine însumi, sunt egal cu mine însumi.

Mirel Curea: Nu interesează pe nimeni ce suciți dumneavoastră, ce nu suciți.

Mugur Ciuvică: Înțelegeți, pentru numele lui Dumnezeu, că informația cu coletele e la Budapesta e un fake, e o prostie.

Mirel Curea: Este o informație foarte corectă.

Mugur Ciuvică: Firmele de curierat au spus că e o prostie, ministrul de Finanțe a trimis comunicat, toată lumea v-a spus că e o prostie și dvs. continuați cu prostia asta, să-mi spuneți prostii…

Mirel Curea: Asta e opinia mea de jurnalist…

Mugur Ciuvică: Asta nu e o opinie, este o informație.

Mirel Curea: Dom’ne, eu nu o ard cu tefeliștii și cu nomarxiștii, eu rămân constant cu mine însumi.

Mugur Ciuvică: Important e să nu ne spuneți informații false. E o minciună.

Mirel Curea: Nu este o informație falsă, este o informație corectă. Puteți să-l apărați pe Bolojan și pe tefeliști cât aveți chef.

Mugur Ciuvică: Aia a fost o minciună, iar ce spuneți acum, că îl apăr eu pe Bolojan și pe tefeliști, este o prostie.

Mirel Curea: Pot să continui? Domnul Ciuvică, mă lăsați să vorbesc sau vreți să vorbiți dumneavoastră? Nu este o prostie, au încercat să o sucească și s-o dea în avioane. Domnu’ Ciuvică, mă lăsați să vorbesc? Îmi dați voie să vorbesc sau preluați dvs. emisiunea domnului Gâdea?

Mugur Ciuvică: Eu nu preiau nimic, dom’ne, dar văd că mă mințiți și pe mine în față, îmi spuneți o minciună.

Mirel Curea: Dom’ne, dacă vă enervați, duceți-vă la doctor, dacă sunteți nervos, sau duceți-vă la USR. Nu ne interesează ce dezmint ei, în condițiile în care eu am informațiile mele, care sunt foarte clare.

