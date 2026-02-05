Prima pagină » Social » Locuri de muncă pentru tinerii fără studii superioare. Ce caută  angajatorii

Locuri de muncă pentru tinerii fără studii superioare. Ce caută  angajatorii

05 feb. 2026, 18:59, Social
Locuri de muncă pentru tinerii fără studii superioare. Ce caută  angajatorii

Peste 31.000 de locuri de muncă sunt declarate vacante la nivel național în această perioadă de agenții economici. Aproximativ 19.000 sunt destinate celor fără studii sau cu studii primare ori gimnaziale, în principal pentru muncitori necalificați la demolarea clădirilor, curieri sau ajutor de bucătar.

Datele provin dintr-o invormare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, citată de Rador. Pentru cei cu studii superioare, angajatorii au declarat vacante aproape 1.800 de locuri de muncă.

Și în Spațiul Economic European sunt oferite, prin intermediul rețelei EURES România, aproape 180 de locuri de muncă, cele mai multe în Suedia, Irlanda, Olanda, Italia sau Germania.

De la electricieni, mecanici și instalatori, până la lucrători comerciali sau angajați în retail, joburile care nu cer studii superioare devin tot mai numeroase. În același timp, interesul tinerilor pentru aceste meserii scade, în contextul unei generații tot mai preocupate de echilibru, flexibilitate și starea de bine la locul de muncă.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
18:18
TVR, la un pas de dezastru. Au picat serverele și serviciile IT. Gândul publică în exclusivitate mesajul intern al direcției tehnice, care vorbește despre o criză acută a instituției publice
ALERTĂ Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
17:14
Încă un dezvoltator imobiliar din București este acuzat că dă țepe clienților. „Au vândut apartamente de două ori. În blocul Oxy 1 nu există electricitate, iar de administrator nu mai dăm”. La mijloc sunt afaceri de zeci de milioane de euro
ECONOMIE Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 
16:29
Care este valoarea unei pensii de urmaș a unui copil. Ce sume primesc și care sunt condițiile de acordarea potrivit legii din România 
FLASH NEWS Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
12:59
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunț important pentru pensionarii cu venituri mici: „Propunem un sprijin din partea statului”
FLASH NEWS Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu
10:08
Un adolescent de 16 ani a înjunghiat un polițist, în Baia Mare. Atacatorul a fost capturat trei ore mai târziu
EXCLUSIV Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
06:00
Riscă România să intre în colaps energetic? În cea mai grea iarnă din ultimii 5 ani, țara noastră a importat 12,6 milioane de metri cubi de gaze. Facturi cu 30% mai mari în ianuarie
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe