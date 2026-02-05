Prima pagină » Sport » Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali

05 feb. 2026, 19:36, Sport
Dennis Politic va fi împrumutat la Hermannstadt de la FCSB pentru o perioadă de șase luni, iar ardelenii ar mai vrea un jucător de la echipa bucureșteană, pe Lukas Zima.

Jucătorul de 25 de ani a fost aproape de un transfer în Grecia, la Panetolikos, club din prima ligă a Greciei, dar va rămâne în Superliga la o echipă ce luptă pentru evitarea retrogradării.

Dennis Politic venise la FCSB de la Dinamo, mutare pentru care s-a plătit 970.000 de euro și Alexandru Musi a fost transferat de la roș-albaștri la „câini”.

Dennis Politic a fost mai mult rezervă la FCSB, unde a jucat 24 de meciuri, șapte ca titular, și a dat trei goluri.

Pe lângă jucătorul ofensiv și portarul Lukas Zima ar veni la Hermannstadt. „Căbuz s-a accidentat, va sta câteva săptămâni. Am discutat și cu domnul Becali să ni-l dea pe Zima și așteptăm. Până în vară, împrumut, decât să stea unde nu joacă deloc”, a declarat Claudiu Rotar, conducătorul trupei sibiene, la Digi Sport.

„M-am convins (n.r. de Politic). Nu ai văzut? Păi… Am pus pe altul (n.r. Octavian Popescu), care nu mă convinge de un an, care probabil e mai slab decât el. Trebuie să mai aduc, nu mă refer numai la campionat, că așa putem face față. Cu jucători din ăștia nu poți să faci față. Trebuie puternici. Cisotti, cât e de slăbănog, bagă corpul, picioarele lui slabe, și rămâne mingea la el. Dacă reușesc să iau jucători acum repede, îl dau în Cipru sau în Grecia. Până pe 9 februarie e fereastra. Dacă reușesc să iau, da, îl dau, că Politic nu mă ajută. Nu știu încă, acum am hotărât” spunea recent Gigi Becali.

Dennis Politic e cotat la 1.2 milioane de euro, potrivit transfermarkt. La FCSB salariul său era de 20.000 de euro, iar acum leafa va fi plătită de ambele cluburi, jumătate de către ardeleni și jumătate de către echipa roș-albastră.

