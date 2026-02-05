Toni Neacșu susține că jalonul 215 din PNRR nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților, contrar declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Potrivit lui Toni Neacșu, Guvernul afirmă că România a pierdut 231 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului 215, însă această pierdere s-a produs încă din 28 noiembrie 2025

„Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, se jură pe roșu că România a pierdut 231 mil euro pentru că nu a îndeplinit jalonul 215 din PNRR. Nu e nimic nou, banii i-am pierdut în 28.11.2025 când Guvernul nu a fost capabil să demonstreze că a facut ceva pentru remedierea acestui jalon în cele 6 luni pe care le avea la dispoziție de la suspendarea fondurilor în mai 2025.”

Acesta explică faptul că jalonul 215 se referă la reducerea cheltuielilor cu toate pensiile speciale, nu doar cu cele ale magistraților.

„Sub primul aspect, jalonul 215 prevede reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (toate). În terminologia PNRR pensii speciale sunt toate pensiile de serviciu din România, adică cca 210.000. Pensiile magistraților sunt 5.700 (adică numeric 2,5% din total, 10% ca cuantum total), iar legea de la CCR nu se referă la aceste pensii (care rămân la fel de mari) ci doar la cele viitoare, în principiu de după 2035. Așa fiind, prin această lege nu se reduce nimic din ceea ce statul plătește deja ca pensie de serviciu iar dacă s-ar reduce ar fi infim (fiind doar 10% în sume absolute din tot ce ar trebui redus potrivit jalonului).”

Neacșu mai afirmă că România nu a pierdut doar 215 milioane de euro, ci mult mai mult.

„Sub al doilea aspect, România a renunțat deja la banii aferenți a 2 jaloane in noiembrie 2025 (60 mil euro), rămânând o suma totală de 806 milioane în legătură cu care CE trebuia să decidă dacă o anulează, aferentă a 4 jaloane (nu numai 215). Pentru acești bani România a anunțat anul trecut că a reușit sa remedieze, parțial, un singur jalon (440), aferent AMEPIP, pentru care erau cca 400 mil euro. Restul de 400 de milioane sunt pierduți cu certitudine, o parte pentru jalonul 215, iar restul pentru numirile în managementul societăților din energie și transporturi (jaloanele 79, 122).”

În final, fostul judecător afirmă că Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru „mint prin omisiune”, fiindcă nu prezintă imaginea completă a pierderilor din PNRR și mută responsabilitatea pe o lege care nu rezolvă problema cerută de Comisia Europeană.

