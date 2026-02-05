Prima pagină » Actualitate » Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 19:33, Actualitate
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Toni Neacșu susține că jalonul 215 din PNRR nu are și nu a avut vreodată legătură cu legea pensiilor magistraților, contrar declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan și de ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. 

Potrivit lui Toni Neacșu, Guvernul afirmă că România a pierdut 231 de milioane de euro din cauza neîndeplinirii jalonului 215, însă această pierdere s-a produs încă din 28 noiembrie 2025

„Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, se jură pe roșu că România a pierdut 231 mil euro pentru că nu a îndeplinit jalonul 215 din PNRR. Nu e nimic nou, banii i-am pierdut în 28.11.2025 când Guvernul nu a fost capabil să demonstreze că a facut ceva pentru remedierea acestui jalon în cele 6 luni pe care le avea la dispoziție de la suspendarea fondurilor în mai 2025.”

Acesta explică faptul că jalonul 215 se referă la reducerea cheltuielilor cu toate pensiile speciale, nu doar cu cele ale magistraților.

„Sub primul aspect, jalonul 215 prevede reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale (toate). În terminologia PNRR pensii speciale sunt toate pensiile de serviciu din România, adică cca 210.000. Pensiile magistraților sunt 5.700 (adică numeric 2,5% din total, 10% ca cuantum total), iar legea de la CCR nu se referă la aceste pensii (care rămân la fel de mari) ci doar la cele viitoare, în principiu de după 2035. Așa fiind, prin această lege nu se reduce nimic din ceea ce statul plătește deja ca pensie de serviciu iar dacă s-ar reduce ar fi infim (fiind doar 10% în sume absolute din tot ce ar trebui redus potrivit jalonului).”

Neacșu mai afirmă că România nu a pierdut doar 215 milioane de euro, ci mult mai mult.

„Sub al doilea aspect, România a renunțat deja la banii aferenți a 2 jaloane in noiembrie 2025 (60 mil euro), rămânând o suma totală de 806 milioane în legătură cu care CE trebuia să decidă dacă o anulează, aferentă a 4 jaloane (nu numai 215). Pentru acești bani România a anunțat anul trecut că a reușit sa remedieze, parțial, un singur jalon (440), aferent AMEPIP, pentru care erau cca 400 mil euro. Restul de 400 de milioane sunt pierduți cu certitudine, o parte pentru jalonul 215, iar restul pentru numirile în managementul societăților din energie și transporturi (jaloanele 79, 122).”

În final, fostul judecător afirmă că Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru „mint prin omisiune”, fiindcă nu prezintă imaginea completă a pierderilor din PNRR și mută responsabilitatea pe o lege care nu rezolvă problema cerută de Comisia Europeană.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
EXCLUSIV De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
19:19
De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
19:05
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe