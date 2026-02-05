Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 

Tragedie la o fabrică din Milano. Un român care lucra ca inginer acolo a fost strivit de o placă de metal, pompierii au făcut toate eforturile pentru a îl salva, însă au declarat decesul.
Craiu Dinu Florian avea 57 de ani și lucra la compania Prismag. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, a fost data alarma în fabrica din via Castellazzo, unde bărbatul abia își începuse programul. Anchetatorii urmează să se pronunțe cu privire la modul în care placa de fier s-a desprins și l-a lovit violent pe inginer, lăsându-l prins sub greutate, relatează Il Fatto Quotidiano.
Pompierii din Milano au intervenit la fața locului și au reușit să îl extragă pe român după minute critice. Medicii de la serviciul de urgență 118 l-au găsit inconștient, în stop cardio-respirator, și au început imediat manevrele de resuscitare chiar în fabrică.
Bărbatul a fost intubat și transportat în stare extrem de gravă, cod roșu, mai întâi la spitalul din Verdellino, apoi la Policlinico San Marco. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, inginerul român a murit la scurt timp după internare.
În urma incidentului, un alt muncitor român, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit la un braț și transportat la spitalul din Vimercate. Viața acestuia nu este în pericol.
Recomandările autorului: