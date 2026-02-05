Prima pagină » Știri externe » Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 

Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 

05 feb. 2026, 19:12, Știri externe
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 

Tragedie la o fabrică din Milano. Un român care lucra ca inginer acolo a fost strivit de o placă de metal, pompierii au făcut toate eforturile pentru a îl salva, însă au declarat decesul. 

Craiu Dinu Florian avea 57 de ani și lucra la compania Prismag. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, a fost data alarma în fabrica din via Castellazzo, unde bărbatul abia își începuse programul. Anchetatorii urmează să se pronunțe cu privire la modul în care placa de fier s-a desprins și l-a lovit violent pe inginer, lăsându-l prins sub greutate, relatează Il Fatto Quotidiano. 

Intervenție contracronometru pentru a îl salva pe român 

Pompierii din Milano au intervenit la fața locului și au reușit să îl extragă pe român după minute critice. Medicii de la serviciul de urgență 118 l-au găsit inconștient, în stop cardio-respirator, și au început imediat manevrele de resuscitare chiar în fabrică. 

Bărbatul a fost intubat și transportat în stare extrem de gravă, cod roșu, mai întâi la spitalul din Verdellino, apoi la Policlinico San Marco. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, inginerul român a murit la scurt timp după internare. 

Alt român a fost rănit în același incident 

În urma incidentului, un alt muncitor român, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit la un braț și transportat la spitalul din Vimercate. Viața acestuia nu este în pericol. 

 Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
MILITAR De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
18:46
De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
FLASH NEWS Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”
18:43
Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”
PACE ÎN UCRAINA Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
18:43
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe