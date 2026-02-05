Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 

Tragedie la o fabrică din Milano. Un român care lucra ca inginer acolo a fost strivit de o placă de metal, pompierii au făcut toate eforturile pentru a îl salva, însă au declarat decesul.

Craiu Dinu Florian avea 57 de ani și lucra la compania Prismag. În dimineața zilei de joi, 5 februarie, a fost data alarma în fabrica din via Castellazzo, unde bărbatul abia își începuse programul. Anchetatorii urmează să se pronunțe cu privire la modul în care placa de fier s-a desprins și l-a lovit violent pe inginer, lăsându-l prins sub greutate, relatează Il Fatto Quotidiano.

Intervenție contracronometru pentru a îl salva pe român

Pompierii din Milano au intervenit la fața locului și au reușit să îl extragă pe român după minute critice. Medicii de la serviciul de urgență 118 l-au găsit inconștient, în stop cardio-respirator, și au început imediat manevrele de resuscitare chiar în fabrică.

Bărbatul a fost intubat și transportat în stare extrem de gravă, cod roșu, mai întâi la spitalul din Verdellino, apoi la Policlinico San Marco. În ciuda eforturilor disperate ale medicilor, inginerul român a murit la scurt timp după internare.

Alt român a fost rănit în același incident

În urma incidentului, un alt muncitor român, în vârstă de 54 de ani, a fost rănit la un braț și transportat la spitalul din Vimercate. Viața acestuia nu este în pericol.

