800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni

Zelenski a mai spus că dacă se va semna un tratat de pace cu Rusia, Ucraina plănuiește să-și modernizeze forțele armate. Liderul de la Kiev vrea ca armata ucraineană să numere 800.000 de soldați. De asemenea, el a spus că dorește să crească salariile militarilor și să crească numărul voluntarilor cu sprijinul partenerilor europeni.

„După război, va fi o armată diferită”, a spus Zelenski la o conferință de presă de pe 5 februarie. El speră că armata va trece de la modelul de mobilizare pe timp de război la servicii contractuale cu suport financiar competitiv pentru menținerea păcii în viitor. Președintele a anunțat din noiembrie anul trecut că salariul de bază pentru noile contracte din Forțele Armate ale Ucrainei va fi majorat la 50.000-60.000 grivne (echivalentul a 1.100 de euro).

Anunțul a fost dat de președintele ucrainean, joi, în cadrul conferinței de presă comune, susținută alături de premierul Poloniei, Donald Tusk, potrivit Ukrainska Pravda. Armata Ucraineană va fi alcătuită din 800.000 de soldați, iar aceștia vor deveni, dintr-o armată mobilizată, într-o armată mobilizată prin contract.

„Vom păstra armata noastră – 800.000 de soldați – așa cum s-a discutat, transformând-o după sfârșitul războiului sau după încetarea focului dintr-o armată mobilizată într-una contractuală… pentru cei care doresc acest lucru”, a declarat Zelenski.

Zelenski a mai declarat că soldații ucraineni, care vor avea ca rol menținerea păcii în viitor, vor trebui motivați prin acordarea unor salarii mari, mai ales celor care servesc în prima linie.

„I-am dat o sarcină noului ministru al apărării, Mihailo Fedorov, și i-am spus care ar trebui să fie nivelul salariilor pentru prima linie, unde oamenii își riscă viața. Chiar și în timpul unui armistițiu pe linia frontului, salariile trebuie să fie mult mai mari. Despre asta discutăm; vom calcula totul și vom vedea ce ne putem permite”, a declarat Zelenski.

Zelenski a avertizat în mod repetat că „dacă Ucraina nu îl oprește pe Putin, acesta va invada Europa”.

Sursa Foto: Profimedia

