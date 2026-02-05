Prima pagină » Știri externe » Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 

05 feb. 2026, 19:08, Știri externe
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
Grecia, sursa Getty

O familie a luat o decizie care i-a schimbat cu totul viața. Au renunțat la o casa lor din Marea Britanie pentru care plăteau taxe de aproximativ 3.5000 de euro, în favoarea unei case pe insula Lefkada din Grecia, iar acolo cheltuielile ajung la 800 de euro pe lună, relatează Antena 3 CNN.  

”Pot să merg pe jos până la mare și mă trezesc simțindu-mă liberă”, a povestit Renae Wasik. Ea a adăugat că, deși nu are confortul din Marea Britanie, a găsit acolo o comunitate puternică și mâncare sănătoasă. 

Decizia care a schimbat complet viața unei familii 

După ierni grele și ploioase, traiul din Marea Britanie a ajuns unul destul de scump, iar Renae Wasik a realizat că nu mai poate continua așa. „Simțean că înnebunesc”, mărturisește femeia de 43 de ani, specialistă în PR. „Cerul gri mă întrista și nu voiam ca fiica mea să crească în acest mediu.” 

În noiembrie anul trecut, Renae și soțul său, Pawel, au luat o decizie radicală: au părăsit casa lor din Welwyn Garden City, Hertfordshire, și s-au mutat cu fiica lor de doi ani, Rocca, într-un sat mic și necunoscut majorității britanicilor: Vasiliki, pe insula Lefkada din Grecia, situată între Corfu și Kefalonia. 

„În Marea Britanie plăteam aproape 3.000 de lire (apoximativ 3.500 de euro) pe lună pentru a trăi, inclusiv chirie, taxe locale și utilități, pentru o casă cu o grădină mică”, explică ea. „Era ud, sumbru și obositor. Acum închiriem un Airbnb de sezon pentru 800 de euro (690 de lire) pe lună, pot să merg pe jos până la mare și mă trezesc simțindu-mă liberă.” 

Renae are o carieră impresionantă 

Renae a înființat The Atticism PR și Brand Development și are o carieră impresionantă de mai mult de 20 de ani și și-a povestit aventura mediteraneeană pe TikTok, unde a primit peste jumătate de milion de aprecieri. „Unii spun că ‘nu e chiar așa de ușor’ să trăiești și să lucrezi în străinătate, și au dreptate”, explică ea. „Nu e ușor. Dar nici imposibil. Dacă este un obiectiv real, vei munci pentru el”. 

