Prima pagină » Actualitate » Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie

Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie

Elena Ailuţoaei
05 feb. 2026, 19:39, Actualitate

În timp ce Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov, primarul condamnat la 6 ani de inchisoare pentru spalare de bani și trafic de influență este în toi, opere din acest patrimoniu au ajuns la Craiova. Expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” a avut loc joi seara si va putea fi vizitată și vineri, în intervalul 10.00-14.00.

Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov, organizată la Craiova

Expoziția a fost organizată cu intrare liberă atât pentru colecționari, cât și pentru marele public. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă așadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie.

Valorificarea picturilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Reamintim că această colecție, realizată, în aproximativ zece ani, inclusiv prin achiziții din importante lictații internaționale, cuprinde și o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), ce marchează un moment istoric pentru piața de artă autohtonă: este prima lucrare de Picasso ce va fi tranzacționată la o licitație din România. Acest Picasso are în licitația Artmark un preț de pornire de doar 8.000 de euro!

ANAF are de recuperat de la Darius Valcov 1,2 milioane de euro.

AUTORUL RECOMANDĂ

Expoziție inedită la Craiova. Găini, iepuri și porumbei care valorează și 2.000 de euro

Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei

Recomandarea video

Citește și

UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
CONTROVERSĂ Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
19:22
Un membru PNL o dă pe Alina Gorghiu pe mâna consiliului de combatere a discriminării după ce i-ar fi jignit pe membrii partidului
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
EXCLUSIV De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
19:19
De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”
TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
19:05
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00

Cele mai noi

Trimite acest link pe