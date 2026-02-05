Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie

În timp ce Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov, primarul condamnat la 6 ani de inchisoare pentru spalare de bani și trafic de influență este în toi, opere din acest patrimoniu au ajuns la Craiova. Expoziția, intitulată „Mari Maeștri ai Artei Românești la Craiova” a avut loc joi seara si va putea fi vizitată și vineri, în intervalul 10.00-14.00.

Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov, organizată la Craiova

Expoziția a fost organizată cu intrare liberă atât pentru colecționari, cât și pentru marele public. Evenimentul extraordinar din Craiova oferă așadar încă o posibilitate de întâlnire cu aceste lucrări înainte de încheierea vânzării lor în licitația programată pentru 17 februarie.

Valorificarea picturilor din colecția Vâlcov are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă.

Reamintim că această colecție, realizată, în aproximativ zece ani, inclusiv prin achiziții din importante lictații internaționale, cuprinde și o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), ce marchează un moment istoric pentru piața de artă autohtonă: este prima lucrare de Picasso ce va fi tranzacționată la o licitație din România. Acest Picasso are în licitația Artmark un preț de pornire de doar 8.000 de euro!

ANAF are de recuperat de la Darius Valcov 1,2 milioane de euro.

AUTORUL RECOMANDĂ