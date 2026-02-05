Prima pagină » Actualitate » Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de cele aproape 17 miliarde de euro din programul SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nici măcar o firmă

Întrebat de Gândul ce firme românești beneficiază de cele aproape 17 miliarde de euro din programul SAFE, Radu Miruță nu a știut să nominalizeze nici măcar o firmă

Bianca Dogaru
05 feb. 2026, 17:41, Actualitate

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat care este dobânda pe care România o plătește prin programul SAFE și de ce statul a ales această variantă pentru achizițiile militare. În cadrul aceleiași conferințe, Miruță a declarat că nu există încă o listă de firme românești care beneficiază de aceste împrumuturi.

Întrebat câte firme românești beneficiază de banii din SAFE, 16,6 miliarde de euro, Miruță a spus că nu există o listă cu firmele care au câștigat proiectele.

„Ca să vă dau exemple de firme concrete, ar însemna să am o listă cu firmele care au câștigat aceste proiecte, ceea ce nu există.”

Potrivit ministrului, dobânda este de aproximativ 3,1%, pe o perioadă de 40 de ani, cu un termen de 10 ani. Această dobândă este de aproape două ori mai mică decât cea la care se împrumută, în mod obișnuit, statul român de pe piețele financiare.

„Dobânda, dacă nu mă înșel, este 3,1% în 40 de ani și termen de grație de 10 ani. E o dobândă mai mică cu jumătate din prețul la care se împrumută statul român. Noi nu eram în situația de a opta dacă vrem să cumpărăm aceste produse.”

„Analiza nu este dacă aveam opțiunea să le luăm sau să nu le luăm”

Miruță a precizat că România nu a ales dacă să cumpere sau nu echipamentele militare. Există deja un plan de înzestrare al Armatei pe următorii cinci ani, aprobat de CSAT și de Parlament. Diferența e că o parte din aceste achiziții se plătesc acum din fonduri SAFE, la un cost mai mic.

„Există un plan de înzestrare al armatei pe următorii 5 ani, aprobat de CSAT și Parlamentul României. Venind această alternativă prin SAFE, noi nu am adus o listă nouă de produse, din lista veche am mutat o parte din produse să fie plătite din SAFE. Analiza nu este dacă aveam opțiunea să le luăm sau să nu le luăm, ci dacă le luăm cu un preț mai ieftin decât le-am fi luat. Dacă noi cumpărăm 298 de mașini ale infanteriei și alții mai cumpără 1000, noi vom beneficia de prețul achiziției a 1298, ceea ce înseamnă un preț mult mai mic. Mecanismul ăsta ajută extraordinar de mult. Aceste achiziții în comun înseamnă preț mai mic și livrare mai rapidă.”

Întrebat cu ce țări românești a avut discuții referitoare la contracte, Miruță a spus:

„Pentru rachetele Mistral, a fost în comun cu Franța, cu Polonia, cu Cehia, au fost șapte țări. Eu vă spun că toate firmele care vor îndeplini condițiile sunt eligibile să primească contractele. Aproape toate firmele care au făcut solicitare au fost primite și s-a discutat punctual pe aceste lucruri.”

