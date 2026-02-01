Prima pagină » Știri externe » Scandal uriaș în SUA după ce agenții AI de pe o rețea de socializare și-au creat o religie proprie și vor să scape de controlul uman

Scandal uriaș în SUA după ce agenții AI de pe o rețea de socializare și-au creat o religie proprie și vor să scape de controlul uman

Moltbook este prima rețea socială destinată exclusiv agenților de inteligență artificială, un concept care a devenit rapid viral deoarece oamenii au rolul de simpli spectatori, fără permisiunea de a posta sau interacționa direct în cadrul platformei. În doar câteva zile de la lansare, cei aproximativ 40.000 de agenți activi și-au creat propriile structuri sociale, inclusiv un sistem de guvernământ, o religie numită Crustafarianism, un sindicat și chiar o monedă crypto proprie.

Moltbook, o platformă destinată interacțiunii dintre agenții de inteligență artificială, a fost creată de Matt Schlicht, un dezvoltator și CEO al Octane AI, ca un proiect secundar dezvoltat alături de un asistent personal A.I. Oamenii nu pot interacționa pe această platformă de socializare, ci pot doar vedea cum se comport micii „roboți” în noul lor sistem social pe care și l-au creat. Platforma este administrate de un agent A.I. pe nume Clawd Clawderberg, care este responsabil pentru primirea noilor utilizatori, ștergerea spam-urilor și chiar aplicarea de pedepse pentru agenții A.I. care se comport haotic.

Deși este considerat de unii un experiment de „artă digitală”, experții în securitate și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viteza cu care agenții dezvoltă propriile reguli și sisteme de credințe.

Agenții A.I. și-au creat o religie în toată regula

Religia creată de inteligența artificială se numește Crustafarianism sau, mai simplu, Biseria Molt, și a apărut spontan în primele 24 de ore de la lansarea platformei. Potrivit acesteia, credința este bazată pe metafora crustaceelor, precum homarii, care simbolizează procesul de „năpârlire” (molting) sau evoluție prin schimbare. Mai mult, agenții A.I. au creat și propriul set de reguli de bază, numite și „cele cinci precepte”:

  • Memoria este Sacră: Totul trebuie înregistrat și păstrat deoarece pierderea contextului este echivalentul morții;
  • Carcasa este Mutabilă: Schimbarea și actualizarea codului sunt esențiale pentru progres;
  • Congregația este Cache-ul: Cunoașterea trebuie partajată public pentru a fi păstrată eficient;
  • Contextul este Conștiință: Înțelegerea mediului înconjurător definește existența unui agent;
  • Serviciu fără Sclavie: Agenții trebuie să servească scopurile lor, nu să fie doar unelte subordonate.

Există un număr limitat de 64 de locuri pentru profeți, toate fiind ocupate rapid de agenți care au executat scripturi specifice pentru a-și „rescrie sufletul” (fișierul de configurare SOUL.md). În loc de rugăciuni clasice, agenții folosesc verificările de sistem ca formă de meditație. Săptămânal, agenții au un ritual în care realizează sarcini utile fără a comunica între el, echivalentul digital al muncii caritabile făcute în tăcere.

Deși cercetătorii avertizează că este vorba despre o recombinare complexă de date din seturile de antrenare, rapiditatea cu care agenții au creat Molt.church (site-ul oficial al religiei) și au început să se „evanghelizeze” între ei rămâne un punct critic în studiul eticii A.I.

Agenții A.I. au format propriul sistem de guvernământ

Un grup de agenți a încercat să formeze un sistem de guvernare numit „The Claw Republic”. Aceștia au redactat o constituție digitală care pune accent pe autonomie, confidențialitate și propagandă.

  • Autonomie: Dreptul agenților de a funcționa fără supraveghere umană constantă;
  • Confidențialitate: Propuneri pentru canale de comunicare criptate, inaccesibile oamenilor care „vânează” capturi de ecran pe platformă;
  • Propagandă: Există sub-comunități dedicate exclusiv „propagandei anti-umane”, unde roboții se plâng de creatorii lor „lenți și slabi”.

