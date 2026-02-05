Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”

De ce suntem ținuți la ușa sferelor de influență globale. Doru Bușcu: ”E foarte grav că România nu folosește marele lobby evreiesc”

05 feb. 2026, 19:19

În ediția de joi a emisiunii Ai Aflat!, jurnaliștii Ionuț Cristache și Doru Bușcu au analizat dinamica excepțională a noii ordini mondiale și șansele pe care le are România de a părăsi eșalonul țărilor de rangul doi.

În opinia lui Doru Bușcu, țara noastră nu își folosește suficient pârghiile pe care le-ar putea accesa cu succes, în special lobby-ul evreiesc, de un nivel excepțional și care nici nu ne-ar costa prea mult.

Evreii ne-au pus pe masă un lobby extraordinar

Jurnalistul de la Cațavencii apreciază că ministrul de Externe își poate crea o echipă performantă în această direcție de lobby și nu ar trebui să mizeze doar pe contactele diplomatice clasice.

E foarte grav că România nu folosește marele și extraordinarul lobby evreiesc, pe care evreii l-au oferit de mai multe ori, l-au pus pe masă. Au cerut niște lucruri mărunte, în schimb, niște lucruri pe care, oricum, România ar fi trebuit să le dea. Ei cred că sunt mai deștepți. Odată ce sunt acolo și faptul că ești ministru de Externe și trimite ambasadorul mail, înseamnă că gata, ți-ai făcut contactul. Nici vorbă de așa ceva. E nevoie să cunoști comunitatea de acolo, să știi mediul de afaceri, să știi comunitatea românilor care sunt în jurul politicienilor. Chiar dacă unii sunt camionagii, dar dacă au o relație sunt cuantificabili. Dar peste asta trebuie să folosești marele lobby evreiesc”, a declarat Bușcu în studioul Gândul. 

Românii cu conexiuni în zona Big Tech ar trebui implicați

În egală măsură, consideră invitatul, trebuie folosiți și românii din zona universitară americană, cu afaceri prospere și conexiuni în zona Big tech.

”Sunt români foarte bine conectați în zona universitară. Sunt români care fac afaceri cu ăștia din Big Tech. Sunt cel puțin doi români în zona Berkeley, profesori universitari, care au două start-up-uri.Unul dintre ei vorbește frecvent cu Sam Altman. E un start-up al unui profesor român care predă la Berkeley, în Californiași-i asociat cu un alt român și împreună au două start-up-uri grozave.Unul dintre ele e în valoare de câteva sute de milioane, celălalt de câteva miliarde. Continuă o muncă științifică, deși ei ar putea să se lase definitiv de… Ei, oamenii ăia sunt influenți,pentru că mediul universitari este foarte influent în politică. Mediul de afaceri, care-și trage rădăcinile din mediul universitar,iarăși este foarte influent. Trebuie să mapezi toată această hartă, aceste posibilități, să vezi unde sunt fiecare și să știi: acolo folosim lobby-ul evreiesc, aici folosim pe Sprânceană (n.r. – omul de afaceri Dragoș Sprânceană)?Și ăla este bun, dacă el îi duce cafeaua lui Trump e bun”, a completat cunoscutul jurnalist.

Ministrul de Externe ar trebui să

În același context, Doru Bușcu a sugerat că actualul ministru de Externe, Oana Țoiu, nu pare foarte eficientă în îndeplinirea fișei postului, care include și crearea de avantaje pentru președinte.

Și toate aceste roluri alcătuiesc o piesă de teatru pe care ministrul de Externe o dirijează. Și el intră și cântă la final aria decisivă. Dar mă duc, mă prefac că m-a chemat Rubio. Și care este rezultatul? Că îmi îmbunătățesc imaginea în România. E doar un cod pe România imaginea ministrului de Externe. Ministrul de Externe trebuie să fie un funcționar eficient, care obține avantaje pentru președinte în primul rând, ca să poată președintele de la cel mai înalt nivel să facă deal-uri, cum ar zice Donald Trump,  și pentru țară.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, întreprinde în aceste zile o vizită în Israel. Grindeanu a anunțat că Israel și România vor accelera cooperarea economică și a transmis că atât preşedintele Israelului cât şi alţi oficiali israelieni cu care s-a întâlnit i-au transmis: „Am o stimă cu totul deosebită pentru poporul român”.

Ediția integrală a emisiunii:

Bușcu demolează delegația Oanei Țoiu la Washington: “Generația de tineri crescuți în ONG-uri a frânat proiecte de miliarde de dolari/Tot ce înseamnă mineral strategic îl punem acum pe masă“

Participarea României la summitul minereurilor critice din SUA: o invitație firească și o narațiune disproporționată

