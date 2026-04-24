Noul clasament mondial: Franța și Germania nu se mai numără printre cele mai bogate țări. Cine e pe primul loc

Clasamentul mondial al celor mai bogate țări a confirmat că, deși Europa rămâne cel mai bogat continent, țări precum Germania și Franța au fost excluse din top, din cauza noilor indici de măsurare, scrie La Razon.

Astfel, în 2026, clasamentul celor mai bogate țări a suferit o schimbare semnificativă. A fost implementat un indice de prosperitate, care analizează veniturile, PIB-ul și calitatea vieții. Acest lucru a dus la ieșirea din clasament a unor puteri majore precum Germania, Franța și Statele Unite.

Continentul cu cele mai multe țări în clasament este Europa, iar una dintre țările sale, Norvegia, pe locul 1. Cu toate acestea, bogăția poate fi măsurată prin mulți factori, deci nu este în întregime obiectivă. Poate fi măsurată analizând prosperitatea unei țări și cine beneficiază de ea.

HelloSafe, o platformă online de comparare care permite utilizatorilor să caute și să compare produse și asigurări, a explicat că „a fi cea mai bogată țară din lume nu înseamnă doar a produce mult”. În plus, afirmă că „se măsoară prin modul în care acea bogăție se traduce concret în viața de zi cu zi a cetățeanului obișnuit. În 2026, răspunsul este Norvegia”.

De asemenea, platforma mai explică faptul că, în unele țări, factori precum PIB-ul pe cap de locuitor pot distorsiona clasamentele. Există locuri în care PIB-ul nu este deosebit de mare, dar prezența companiilor multinaționale crește veniturile din producție, determinând creșterea clasamentelor acestora.

Prin urmare, acest clasament se bazează pe date de la Fondul Monetar Internațional (FMI), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Banca Mondială, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Eurostat. Astfel, combină prosperitatea veniturilor cu diverși indicatori sociali într-o singură măsură.

Anul acesta, 2026, este pentru prima dată în trei ani când Luxemburgul și-a pierdut primul loc, căzând pe locul trei. Irlanda, o țară care atrage investiții străine semnificative și exemplifică modul în care PIB-ul pe cap de locuitor influențează clasamentele, se situează între Luxemburg și Norvegia.

Pe locurile patru și cinci se află Elveția, o țară cu o autonomie instituțională semnificativă și o calitate a vieții ridicată, și Islanda, cu una dintre cele mai dezvoltate economii. Aceste țări au în comun standarde de viață ridicate și o economie funcțională și echitabilă.

De ce au scăzut atât de mult Franța și Germania?

Germania și Franța au ieșit din top 10 conform noului indicator. Acum ocupă locurile 12, respectiv 20, după ce au scăzut, deoarece, deși PIB-ul lor pe cap de locuitor este ridicat, se situează mai prost la alte variabile din cauza disparităților în distribuția bogăției.

