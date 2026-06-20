Cercetătorii au descoperit că oamenii au tendința de a merge în sens invers acelor de ceas. Ce arată studiul

Cercetătorii din Spania și Japonia au descoperit recent o tendință biologică în comportamentul uman, după ce au analizat traiectoriile a sute de pietoni în cadrul a 5 studii experimentale. Conform datelor prezentate în Nature, oamenii au o înclinație nativă de a se deplasa în sens invers acelor de ceasornic atunci când merg liberi într-un spațiu.

Conform studiului, acest fenomen se produce complet natural la nivel individual, fără nicio legătură cu prezența zidurilor sau cu influența celor din jur. Practic, fiecare persoană alege această direcție de la sine, fără să conștientizeze acest lucru.

Savanții au organizat testele în medii diverse pentru a elimina pe rând toate variantele. Ei au pus grupuri formate doar din persoane stângace să meargă într-o arenă circulară închisă, însă și aceștia au luat-o spre stânga.

Ulterior, au mutat experimentul în curtea unei școli, unde nu existau pereți care să îi oblige pe elevi să vireze, dar adolescenții au urmat exact același traseu circular. Chiar și copiii de 5 ani dintr-o grădiniță japoneză, care alergau liberi la joacă și nu știau regulile, s-au sincronizat imediat într-un vârtej perfect în sens invers acelor de ceasornic.

Europenii și japonezii fac exact același lucru

O altă teorie spunea că ne rotim așa din cauză că încercăm să ne ocolim unii pe alții atunci când ne întâlnim față în față pe stradă. În Europa, oamenii au obiceiul să pășească spre dreapta sau să lase loc, în timp ce în Japonia, regula nescrisă este ca pietonii să se ocolească pe partea stângă.

Cu toate acestea, experimentele realizate în ambele țări au oferit rezultate identice, ceea ce înseamnă că tradiția sau cultura locală nu influențează deloc acest obicei. Mai mult, cercetătorii au lăsat peste 200 de voluntari să meargă complet singuri, pe rând, într-o încăpere goală, iar majoritatea au ales aceeași direcție spre stânga.

Corpul nu ne ajută să rezolvăm misterul

Misterul direcției spre stânga provine direct din interiorul organismului nostru, însă motivele clare rămân o provocare pentru lumea științifică. Medicii au verificat dacă asimetria are legătură cu mâna cu care scriem, cu piciorul de sprijin, cu sexul sau cu ochiul mai puternic, ba chiar au acoperit vederea unor voluntari cu un plasture pe ochiul drept pentru a le schimba orientarea.

Nimic nu a modificat însă rezultatul final, fapt care confirmă existența unui program biologic înnăscut pe care corpul îl urmează orbește. Realizatorii studiului subliniază că această descoperire va fi utilă pe viitor, deoarece îi va ajuta pe arhitecți să proiecteze stadioane, aeroporturi și pasaje pietonle mult mai sigure.