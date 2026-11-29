Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis duminică, în cadrul unui interviu acordat pentru Al Jazeera, că este dispus să accepte o încetare imediată a focului pe actuala linie a frontului, fără retragerea prealabilă a trupelor ruse, pentru a deschide calea către negocierile de pace.

Zelenski a recunoscut că o astfel de înghețare a conflictului reprezintă „un compromis foarte mare”, dar a trasat o linie roșie fermă și a precizat că Ucraina nu va recunoaște niciodată oficial anexarea teritoriilor sale de către Rusia și nu va accepta un acord mediat de Washington care să o forțeze să „plătească prețul” pentru invazia declanșată de Moscova.

Șeful statului ucrainean a precizat că, până acum, Vladimir Putin nu a dat niciun semn că vrea să retragă forțele rusești de pe teritoriul ucrainean, însă Zelenski a precizat că este deschis la compromis: „Să ne oprim aici și să trecem la diplomație”.

Cu toate acestea, președintele Ucrainei a subliniat că țara sa nu va recunoaște oficial anexarea teritoriilor sale ocupate de către Rusia. Casele, orașele și comunele ucrainene „sunt ale noastre”, a spus Zelenski, chiar dacă au fost distruse. De asemenea, acesta a avertizat că Putin ar putea încerca „să meargă mai departe” dacă Kievul ar oferi teritoriu în schimbul păcii.

După aproximativ cinci ani de război, Rusia a ocupat aproximativ 19% din teritoriul ucrainean, inclusiv Crimeea, deși avansurile sale au încetinit anul acesta. Ambele țări și-au intensificat recent atacurile care vizează podurile, potrivit monitorului de conflicte Armed Conflict Location and Event Data, în timp ce Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un atac major asupra rețelei electrice a Ucrainei înainte de iarnă.

Eforturile Statelor Unite de a intermedia încetarea războiului au înregistrat puține progrese, în afară de o serie de schimburi de prizonieri. Zelenski a declarat că este convins că SUA își doresc sincer sfârșitul războiului, dar a îndemnat Washingtonul să intensifice presiunea asupra Moscovei prin sancțiuni suplimentare și să ia în considerare un nou pachet major de ajutor militar pentru Kiev.