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Activitatea a fost realizată miercuri, 25 noiembrie 2026, de elevii claselor a VI-a A și a VI-a B de la IPÎLT „Orizont” Buiucani, sub îndrumarea profesorilor. Alegerea piesei nu a fost întâmplătoare. Ritmul dinamic al compoziției lui Mozart le-a permis elevilor să integreze mișcările specifice baschetului într-o interpretare artistică, melodia fiind cunoscută pentru ritmul alert și energic, inspirat de muzica militară otomană.

Elevii unui liceu din Chișinău au realizat un moment artistic de-a dreptul deosebit. Aceștia au îmbinat muzica clasică cu elemente de baschet și au creat o reprezentație pe celebrul „Marș turcesc” (Rondo alla Turca), compus de Wolfgang Amadeus Mozart.

„Am descoperit că educația fizică și educația muzicală vorbesc aceeași limbă”

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanții liceului au transmis că astfel de inițiative demonstrează că marile compoziții muzicale pot fi studiate și înțelese prin metode creative, care îi implică activ pe elevi.

„Marșul turcesc” (Rondo alla Turca) este o celebră piesă muzicală compusă de Wolfgang Amadeus Mozart, în 1783. Face parte din Sonata pentru pian nr. 11 în La major (K. 331) și reprezintă ultima sa parte.

„Fiindcă le place baschetul și îl îndrăgesc pe W. A. Mozart, miercuri 25.11.2026, elevii din clasele a VI-a „A” și a VI-a „B”, de la IPÎLT „Orizont” Buiucani, îndrumați de profesorii dl. Tiron Valeriu și dna. Negura Stela, au realizat un moment artistic interdisciplinar inedit: „RONDO ALLA TURCA” (Marșul turcesc), îmbinând muzica clasică cu elemente ritmice și mișcări specifice baschetului.

Astfel, ne-am convins încă o dată că elevii pot descoperi și studia capodoperele marilor compozitori prin metode creative și interactive.

Am descoperit că educația fizică și educația muzicală vorbesc aceeași limbă: ritm, coordonare, sincronizare, disciplină și creativitate. Două domenii diferite, unite prin mișcare, armonie și bucuria de a crea împreună!”, a transmis Liceul Teoretic Orizont pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto/video: Facebook-Liceul Teoretic Orizont