Fostul senator PNL, Vlad Mircea Pufu, membru al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, din partea liberalilor, lansează un atac dur la adresa președintelui PNL, Ilie Bolojan, pe care îl acuză că încearcă să atragă în partid primari social-democrați, aflați în conflict cu actuala conducere a PSD, în timp ce respinge orice colaborare cu această formațiune. Ilie Bolojan a anunțat, joi, 26 noiembrie, că primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, ales în 2024 pe listele PSD și ulterior suspendat din partid, va candida din partea PNL pentru un nou mandat în 2028. Totodată, în urmă cu trei săptămâni, Bolojan și prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, s-au întâlnit cu primarul social-democrat al municipiului Buzău, Constantin Toma, unul dintre cei mai vocali contestatari din partid ai lui Sorin Grindeanu.

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”Pe măsură ce declarațiile împotriva PSD devin tot mai corozive, ipocrizia unora dintre colegii mei liberali atinge cote maxime. Ilie Bolojan deschide ușa partidului pentru primarii PSD ajunși la capătul drumului politic. Știam că Buzăul nu a fost o întâmplare, dar odată cu primarul de la Suceava se conturează deja o strategie. Una proastă, desigur, și jignitoare pentru baza partidului”, afirmă Vlad Pufu, într-o postare pe Facebook intitulată ironic „Bolojan și politica «Prin noi înșiși!».

Liberalii care condamnă colaborarea cu PSD, acuzați că au beneficiat de pe urma acesteia

Fostul parlamentar susține că o parte dintre actualii contestatari ai colaborării cu PSD sunt chiar politicienii care au beneficiat de pe urma înțelegerilor electorale cu social-democrații. Pufu critică, în același context, și proiectul lui Ilie Bolojan de constituire a unui pol al modernizării în jurul PNL.

„Cei care se întrec astăzi în declarații stridente de necolaborare cu PSD și de «spălare» a partidului de puciști și trădători sunt aceiași care au profitat de listele comune sau de «împerecherea», într-un fel sau altul, din USL, apoi din coaliția Nicu–Marcel. Tot ei justificau acea coaliție cu atacuri la fel de agresive. Astăzi, cu aceeași iscusință, se pune la cale Polul Modernizării cu Rădăcini! Iar o stânga dreapta împrejur cu USR. Vor fi aceiași! Suporteri înainte și detractori, după!”, susține liberalul.

Vlad Pufu consideră că decizia PNL de a candida pe liste comune cu PSD la alegerile europarlamentare din 2024 a dus la pierderea încrederii alegătorilor și la rezultatul obținut de Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale.

„Ce lipsește din discursul public al conducerii PNL de azi? Pe lângă obiceiul de a-și devora mereu conducerea anterioară, lipsește sinceritatea, pe care o tot evocă. Aia cu care ar trebui să recunoască faptul că listele comune de la europarlamentare au salvat partidul de scorul de 8% pe care l-a luat Ciucă la prezidențiale. Practic, au amânat momentul adevărului, în avantajul unor colegi care sunt astăzi beneficiari direcți ai înțelegerii. Chiar mandatele parlamentare obținute ulterior sunt tot rodul trecerii peste acel moment care ar fi pulverizat partidul. Dar contestatarii ipocriți de azi, mulți beneficiari direcți ai listelor comune, în loc să recunoască și să vorbească despre o decizie politică asumată, scuipă pe cel care i-a ajutat să treacă strada”, afirmă fostul senator.

La alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024, alianța electorală PSD-PNL a obținut 48,55% din voturi și 19 mandate de europarlamentar. În schimb, la primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, ulterior anulate, candidatul PNL, Nicolae Ciucă, a obținut doar 8,79% din voturi.

Vlad Pufu îi amintește lui Bolojan un episod din 2021: „Asta nu era trădare?”

Fostul senator îi reproșează lui Ilie Bolojan că, încă din 2021, când actualul lider al PNL ocupa funcția de președinte al Consiliului Județean Bihor, a susținut un proiect promovat de primarul PSD Constantin Toma, în pofida opoziției liberalilor buzoieni. Era vorba despre proiectul de unificare a municipiului Buzău cu localitatea învecinată Țintești.

”Unii au fost chiar mai zeloși în prietenia cu PSD! Au dus-o la nivel de umilințe asupra propriilor colegi. Domnule Bolojan, în 2021, când ați venit să susțineți primarul PSD, aflat atunci în apogeul puterii, omul lui Ciolacu, în detrimentul organizației locale PNL, al cărei președinte municipal eram, asta nu era trădare? Ați făcut acțiuni de imagine pentru niște minciuni livrate de un farseur. Vi s-a explicat atunci că interesul lui era doar alipirea comunei natale, unde deține zeci de hectare de teren. Un moft născut peste noapte, nesusținut de un studiu, făcut fără analize și evaluări”, susține Pufu.

Liberalul afirmă că organizația locală îi explicase lui Bolojan că extinderea teritorială a municipiului era necesară, dar că aceasta ar fi trebuit să se realizeze în altă direcție, ținând cont de investițiile private deja efectuate în zonele limitrofe.

”Însă scopul lui Toma, mijlocit de dvs., nu era rezultatul acțiunii. Ci umilirea PNL-ului local, pentru că îi făcea probleme. Cât era el de mare. Că atunci era bun Ciolacu. Inclusiv Grindeanu era bun! Ați participat din plin la asta! Și nu se numește trădare! NU! Nu ați fost pucist! NU! Se numește susținerea unui proiect bun pentru comunitatea buzoiană! Uite așa! De la Oradea aterizat la Buzău!”, mai afirmă fostul parlamentar.

În septembrie 2021, Ilie Bolojan a venit la Buzău pentru a susține proiectul de unificare administrativă promovat de Constantin Toma. Referendumul organizat pe 26 septembrie 2021 a eșuat însă din cauza prezenței reduse la urne în municipiul Buzău, unde au votat numai 10,68% dintre alegători.

Bolojan, acuzat că transformă PNL într-un refugiu pentru PSD

”Astăzi văd că vreți cu orice preț să transformați PNL Buzău în locul unde să apună toți pesediștii aflați la sfârșitul vieții politice. Ați sosit iar în Buzău, tot pe șest, și ați călcat în picioare propria organizație. Aceeași atitudine afișată! Înainte să vă întâlniți cu președintele PNL Buzău și cu organizația, ați trecut singur să marcați o poză cu primarul PSD. Din care, însă, lipsește chiar șeful dvs. local. Cred că e îngrijorat!”, afirmă Pufu.

Înaintea unei reuniuni de partid, la Buzău, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu s-au întâlnit cu Constantin Toma la sediul Primăriei. Ulterior, Bolojan a explicat că relația sa cu edilul social-democrat datează de mai mulți ani, inclusiv din perioada în care acesta promova proiectul de unificare cu localitatea Țintești.

Constantin Toma s-a remarcat în ultimul an prin criticile repetate la adresa conducerii PSD și prin susținerea publică a lui Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu l-a numit pe edil „bolojenistul” partidului. O eventuală candidatură a acestuia din partea PNL nu a fost însă anunțată oficial, așa cum s-a întâmplat în cazul primarului din Suceava.

Acuzații privind bilanțul administrativ al primarului Constantin Toma

Fostul senator liberal contestă și performanțele administrative ale primarului Buzăului, invocând ratarea unor investiții importante, problemele proiectelor finanțate prin PNRR și nivelul de îndatorare a municipalității.

”Să ne înțelegem! Buzăul «primului bolojenist al țării» arată cam așa: Toate proiectele mari au fost ratate în acest mandat. Nu le dezvolt aici iar. Programul național de consolidări pe PNRR, de 80 mil. €, este blocat, afectând și alte mari orașe din țară. România cât să fie la un pas de infringement pe speța de la Buzău. Oamenii stau acum, în pragul iernii, cu blocurile desfăcute ca un Lego complicat. Datoriile totale ajung la 130 mil. € anul viitor (cu dobânzi), la un buget total de 100 mil. €. Faptul că îl înjură interesat pe Grindeanu nu e un motiv să-l parașutați în PNL. Îl puteți tuna cât doriți, o să piardă alegerile de la marea înălțime la care îl ridicați azi”, susține Pufu.

Problema pierderii finanțării de aproximativ 80 de milioane de euro din PNRR, destinată consolidării și reabilitării a 30 de blocuri din municipiul Buzău, a generat recent un conflict public între Constantin Toma și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu. Lucrările nu au putut fi finalizate în termenul prevăzut de PNRR, iar primarul l-a acuzat pe ministru că instrumentalizează politic situația.

”Afară cu trădătorii și puciștii care suntem noi toți!”

În finalul mesajului, Vlad Pufu îi reproșează președintelui PNL că, în loc să construiască o alternativă politică autentică de dreapta în județele dominate de social-democrați, preferă să atragă politicieni proveniți chiar din PSD. Fostul senator amintește și cazul deputatului Petre Emanoil Neagu, fost președinte al Consiliului Județean Buzău, ales pe listele PSD în 2024 și trecut în aprilie 2026 la grupul parlamentar al PNL.

”Dezamăgitor este că nu creați cadrul, decât în vorbe, în discurs, pentru ca Buzăul să poată avea cu adevărat o ofertă sinceră și corectă de dreapta. La fel și la Suceava! Vă doriți probabil întărirea organizațiilor de tineret. Ați luat de la PSD Buzău tot: actuala organizație e plecată în pelerinaj tot din baza pesedistă. Pe Neagu, actualul deputat, fost președinte al Consiliului Județean. Se încălzește Toma, primarul. A mai rămas unul. Succes! Ne-am deparazitat de PSD! Afară cu trădătorii și puciștii care suntem noi toți! «Prin noi înșiși!»”, își încheie ironic mesajul Vlad Pufu.