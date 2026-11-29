Adrian Jigău, olimpic al României la haltere, s-a stins din viață la doar 56 de ani. Anunțul a fost făcut de clubul la care antrena, CSM Arad.

Doliu pentru pentru sportul românesc. Fostul mare campion Adrian Jigău, medaliat de mai multe ori la campionatele europene și mondiale și participant la două ediții ale Jocurilor Olimpice, s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani.

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„O veste cutremurătoare ne-a parvenit în această dimineață, a plecat dintre noi, la doar 56 de ani, marele Adrian Jigău, omul care trăia pentru haltere de dimineață până noaptea târziu. A făcut istorie pentru halterele din România și bineînțeles și pentru Arad, fiind practic unul din port-drapelurile performanței în țara noastră, de orașul nostru rămânând atașat și alipit de la început până când a închis ochii”, a transmis CSM Arad prin intermediul unui comunicat.

Adi Jigău a avut o contribuție impresionantă la istoria halterelor românești. Printre cele mai importante performanțe ale sale se numără două clasări pe locul al șaselea la Jocurile Olimpice, la Sydney, în 2000, și la Atena, în 2004. În 2006, a devenit campion european la total, iar între 1999 și 2004 a obținut numeroase medalii la campionatele europene și mondiale. În palmaresul său figurează și un loc al cincilea la Campionatele Mondiale din 1998. De-a lungul carierei la seniori, în cadrul categoriilor de 56 și 62 de kilograme, Adrian Jigău a cucerit, în total, 34 de medalii la Campionatele Mondiale și Europene, potrivit Prosport.

Ce a transmis Federația Română de Haltere

Federația Română de Haltere a transmis un mesaj emoționant, exprimându-și regretul și sincerele condoleanțe pentru trecerea în neființă a fostului mare halterofil.

„Halterele românești în doliu.

Federația Română de Haltere anunță cu tristețe trecerea în neființă a fostului mare halterofil Adrian Ioan Jigău. Adrian Jigău, născut pe 6 ianuarie 1970, la Arad, a fost descoperit și îndrumat de antrenorul Gheorghe Biriș și legitimat, inițial, la secția de haltere a clubului Rapid Arad, structură sportivă care a funcționat, mai târziu, cu denumirea AMEFA Arad, unde, de altfel, și-a încheiat și activitatea de sportiv.

A urmat o carieră impresionantă și o perioadă în care a activat și pentru Clubul Sportiv Dinamo București, fiind considerat unul dintre cei mai longevivi halterofili.

A fost component de bază de lot național peste un deceniu și în palmaresul său măreț se regăsesc nu mai puțin de 34 de medalii internaționale – 8 la Campionatele Mondiale și 26 la Campionatele Europene – și două clasări pe locul 6, la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000 și cele de la Atena 2004, obținute la categoria 56 kg, devenind cel mai medaliat sportiv al nostru.

De remarcat că a devenit campion continental absolut la vârsta de 36 de ani, la Campionatele Europene de Seniori de la Władysławowo, în 2006, la categoria 62 kg.

După activitatea uimitoare ca sportiv, Jigău a rămas în haltere și s-a dedicat antrenoratului la Clubul Sportiv Municipal Arad și arbitrajului în cadrul federației noastre.

A dus pasiunea pentru haltere la extrem, s-a dedicat intens și a respirat pentru haltere”, a transmis Federația Română de Haltere pe rețelele sociale.