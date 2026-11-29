Polonia este pregătită să trimită imediat trupe în statele baltice în cazul unei provocări armate din partea Rusiei, fără a aștepta activarea formală a Articolului 5 din Tratatul NATO. Măsura are rolul de a împiedica eventualele diviziuni în cadrul Alianței și de a descuraja o escaladare rapidă a conflictului din regiune, scrie publicația poloneză Onet, care citează doi miniștri de rang înalt ai guvernului.

Oficialii polonezi examinează scenarii în care Rusia ar putea lansa o incursiune militară limitată în Estonia, Letonia sau Lituania pentru a testa angajamentul NATO față de apărarea colectivă. Un scenariu potențial implică ocuparea Narvei, un oraș estonian situat strategic la frontiera estică a NATO cu Rusia.

Evaluările serviciilor de informații citate de Onet indică faptul că Rusia nu are în prezent capacitățile necesare și nu are planuri de a lansa un atac la scară largă împotriva unui membru NATO. Cu toate acestea, o provocare armată localizată rămâne un scenariu luat în considerare.

În acest sens, o sursă din guvernul de la Varșovia a declarat pentru publicația Onet că Polonia va trimite imediat personal militar pentru a ajuta țara atacată, în loc să aștepte o decizie colectivă a membrilor NATO. O astfel de intervenție ar avea scopul de a accelera activarea Articolului 5, semnalând în același timp Moscovei că o agresiune militară continuă ar putea duce la o confruntare cu întreaga alianță.

Cu toate acestea, având în vedere resursele militare limitate disponibile, Varșovia preferă să desfășoare forțe pentru operațiuni speciale, mai degrabă decât unități blindate.

Potrivit lui Onet, oficialii guvernului polonez consideră că un răspuns militar întârziat sau absent ar putea submina credibilitatea NATO și ar putea lăsa Polonia vulnerabilă la provocări similare din partea Rusiei în viitor.

Articolul 5 din Tratatul Atlanticului de Nord stabilește că un atac armat împotriva unui membru NATO este considerat un atac împotriva tuturor aliaților. Cu toate acestea, statele membre individuale își păstrează capacitatea de a oferi asistență militară fără a aștepta invocarea formală a acesteia.

Anterior, șeful Statului Major General ceh, Miroslav Hlaváč, a avertizat că Rusia ar putea lansa un atac limitat pe teritoriul NATO pentru a testa unitatea alianței. Ministrul estonian al Apărării, Martin Herem, a avertizat, de asemenea, că Moscova ar putea viza Estonia sau Letonia în încercarea de a submina încrederea în angajamentele colective de apărare ale NATO.