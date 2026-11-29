NASA invită pe toată lumea să își imagineze cum va arăta lumea în anul 2075, în cadrul unei competiții internaționale cu premii totale în valoare de 20.000 de dolari. Participanții sunt îndemnați să răspundă la întrebări despre cum vom călători peste aproape 50 de ani, cum vor arăta orașele noastre și cum vom avea acces la educație sau servicii medicale. Românii pot participa și ei la concursul organizat de NASA, țara noastră fiind pe lista aprobată de agenția spațială.

Inițiativa, intitulată „Public Input on Life and the World in 2075”, a fost lansată prin programul Transformational Tools and Technologies (TTT) al agenției spațiale americane. NASA urmărește să adune perspective din afara comunității științifice tradiționale asupra modului în care aviația și industria aerospațială ar putea contribui la îmbunătățirea calității vieții.

Una dintre particularitățile concursului este că participanții nu trebuie să prezinte proiecte tehnice, prototipuri sau calcule inginerești. NASA caută idei conceptuale, viziuni originale asupra viitorului și soluții creative pentru problemele societății.

Competiția poate reprezenta astfel o oportunitate pentru studenți, arhitecți, designeri, sociologi, antreprenori sau persoane pasionate de tehnologie și de viitorul societății.

Cele patru direcții propuse de NASA pentru concurs

NASA propune patru mari direcții de explorare. Prima vizează mobilitatea și calitatea vieții, agenția încercând să afle cum ar putea transportul aerian să fie integrat cu sistemele de energie, infrastructura urbană, educația și serviciile medicale pentru a crea comunități mai bine conectate. A doua direcție se referă la securitatea și transparența digitală, respectiv la modul în care inteligența artificială și tehnologia blockchain ar putea contribui la creșterea încrederii publicului în industria aerospațială.

O altă temă este reprezentată de materialele inovatoare și producția sustenabilă. NASA explorează felul în care imprimarea 3D, noile materiale și producția personalizată ar putea democratiza accesul la tehnologiile aerospațiale și reduce risipa. În cele din urmă, competiția abordează integrarea economiei spațiale cu cea terestră, prin întrebări despre evoluția utilizării resurselor, migrația umană și oportunitățile economice odată cu extinderea activităților dincolo de granițele planetei.

Prin această inițiativă, NASA încearcă să înțeleagă nu doar ce tehnologii ar putea exista peste cinci decenii, ci și care vor fi nevoile oamenilor, cum se vor transforma comunitățile și ce rol ar putea avea industria aerospațială în rezolvarea unor probleme sociale, economice și de mediu.

Românii pot participa și pot câștiga premii în bani

Conform regulamentului oficial, competiția este deschisă cetățenilor și rezidenților permanenți ai statelor incluse în lista prevăzută de reglementarea federală americană FAR 52.225-5, iar România figurează explicit pe această listă. Participanții se pot înscrie individual sau în echipă. În cazul echipelor câștigătoare, premiul este plătit integral coordonatorului echipei.

Înscrierile s-au deschis pe 13 noiembrie 2026, participarea este gratuită, iar termenul-limită pentru trimiterea propunerilor este 18 ianuarie 2027.

Înscrierile se fac pe platforma CrowdPlat, unde sunt disponibile și detaliile competiției. Platforma oferă inclusiv posibilitatea de a găsi alți participanți pentru formarea unei echipe.