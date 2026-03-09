Cine este bărbatul declarat cetățean de onoare al Iașului care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru delapidarea a 5 milioane euro

Un scandal uriaș izbucnit în Grecia se dovedește a avea o legătură indirectă și cu România. Un bărbat care în 2001 era declarat cetățean de onoare al Iașului a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru delapidarea a 5 milioane euro, scrie Ziarul de Iași.

Dimitrios Fourlemadis a studiat Medicina la Iași, fiind și liderul unei asociații de prietenie româno-greacă. El a avut un rol important și în ridicarea primului mall din Copou.

Cum a ajuns să fie condamnat

Reîntors în Grecia, Fourlemadis a devenit un apropiat al liderului Bisericii Elene, preluând șefia unui ONG caritabil la Atena. În jurul său s-au declanșat două scandaluri uriașe, primul având legătură cu trimiterea în Sri Lanka, după tsunami-ul din 20024, pachete cu ajutoare constând în chiloți tanga și costume de Halloween cumpărate cu bani dintr-un teledon.

Dar cel de-al doilea scandal a fost cu adevărat uriaș: a fost acuzat de deturnarea mai multor milioane de euro acordate de Ministerul de Externe pentru a cumpăra pui congelați și a-i trimite săracilor din trei țări africane.

Prima instanță de judecată l-a condamnat la 16 ani de închisoare, iar apelul i-a redus pedeapsa la jumătate, 8 ani, cu executare. Între timp, bărbatul a devenit… preot și așteaptă decizia definitivă a Curții Supreme, care a primit dosarul spre analiză.

Citește aici despre cum se poate retrage distincția oferită pentru persoanele condamnate.