Identitatea celor doi cetățeni români arestați în Grecia, sub acuzația de spionaj, a fost dezvăluită. Pe telefoanele lor mobile au fost descoperite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, una dintre bazele militare esențiale ale Marinei Elene.

Cei doi români arestați pentru suspiciuni de spionaj au fost cu o ambarcațiune cu motor.

Numele turcesc al lui Omer a alertat autoritățile elene

După ce s-au plimbat cu ambarcațiunea cu motor pe lângă o bază militară elenă, au fost legitimați și ulterior reținuți. Mai ales că numele turcesc al unui dintre ei a ridicat autorităților elene mari semne de întrebare. În telefoanele lor sunt multe fotografii turistice. Unul dintre cei arestați este Naser Omer în vârstă de 22 de ani (foto), jucător de baschet profesionist domiciliat în Constanța.

Al doilea este Ștefan Burghelea de 52 de ani (foto jos), care se ocupă de skipping. Burghelea este din Brașov, dar locuiește în Atena, și este skipper profesionist la o asociație de yachting.

Românii susțin că erau într-o croazieră

Cei doi români au fost reținuți oficial pentru spionaj, deși din primele date, sursele afirmă că ei au efectuat doar o croazieră și au fotografiat pe lângă baza NATO din Grecia fără a ști ce fotografiază, navele elene fiind impresionante și atractive.

Autoritățile romane vor acorda asistență juridică celor doi. Este posibil ca ei să fi fost arestați și pentru că numele lui Naser e de etnie turcă. Cei doi români se aflau la bordul unei nave turistice profesionale sub pavilion grec, navigând în canalul Strâmtorii Nafstathmos. Ambarcațiunea a fost oprită de o navă a Marinei elene, în urma verificării minuțioase a aparatelor de fotografiat, autoritățile elene descoperind materialele fotografice suspecte.

