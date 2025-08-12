Prima pagină » Actualitate » Doi români au fost arestați pe aeroportul din Palermo. Aceștia transportau 4000 de pachete de ȚIGĂRI de contrabandă

Bianca Dogaru
12 aug. 2025, 11:20, Actualitate
Doi cetățeni români, în vârstă de 26 și 29 de ani, au fost arestați pe Aeroportul Falcone Borsellino din Palermo după ce autoritățile italiene au descoperit în bagajele lor aproape 64 de kilograme de tutun prelucrat, echivalentul a circa 4000 de pachete de țigări, potrivit Palermo Today

Potrivit publicației Palermo Today, cei doi bărbați au ajuns la Palermo după un traseu ce a inclus escale în Turcia și Roma. La controlul de securitate, efectuat de Guardia di Finanza împreună cu personalul Agenției Vamale și a Monopolurilor, au fost descoperite trei valize pline cu țigări de contrabandă.

Comportament suspect și traseu neobișnuit

Autoritățile italiene au precizat că cei doi români au atras atenția prin comportamentul lor, considerat suspect. Întrebați despre motivul călătoriei și destinația finală, aceștia ar fi oferit declarații contradictorii. Suspiciunile au fost amplificate în momentul în care au oferit detalii și despre traseul urmat, considerat neobișnuit.

În urma percheziției, au fost confiscate aproape 4000 de pachete de țigări, iar cei doi au fost reținuți sub acuzația de trafic de produse din tutun. Aceștia au fost încătușați și duși în arestul închisorii Pagliarelli, unde vor rămâne până la decizia autorităților judiciare.

Sursa foto: Profimedia

