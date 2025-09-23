În urma incursiunilor dronelor rusești în spațiul aerian al statelor de pe Flancul Estic, România și Polonia vor primi un sistem modern de detectare a dronelor, produs în Turcia. MEROPS este menit să întărească apărarea aeriană a țării noastre în fața amenințărilor lansate de Moscova.

Site-ul Euractiv scrie că un dispozitiv similar va fi instalat și în Polonia.

Ucraina îi va instrui pe militarii români

Potrivit agenției germane DPA, pregătirea militarilor români și polonezi va începe săptămâna viitoare, cu asistență din partea Ucrainei. Specialiștii Kievului au, deja, experiență în utilizarea tehnologiei pe câmpul de luptă.

Sistemul de supraveghere aeriană pe care îl vom primi se numește MEROPS (Multispectral Extended Range Optical Sight) și a fost dezvoltat de o companie turcă. Poate fi montat pe drone sau elicoptere proprii și are capacitatea de a detecta ținte aeriene indiferent de condițiile meteorologice sau de nivelul de vizibilitate.

Prin implementarea MEROPS, NATO urmărește reducerea timpului de reacție în cazul unor incursiuni aeriene ostile, dar și consolidarea capacității de avertizare timpurie pentru România și Polonia.

Decizia vine pe fondul intensificării atacurilor cu drone rusești și al vulnerabilităților semnalate recent. De exemplu, în Polonia, doar patru din cele 19 drone intrate pe teritoriul său au fost doborâte. În România, o dronă rusească a zburat aproape o oră fără a fi interceptată, deși piloții F-16 au avut aprobare de tragere.

Întărirea României și Poloniei cu sisteme moderne face parte din operațiunea „Santinela Estică”, anunțată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul forțelor Alianței în Europa, Alexus Grynkewich, după multiple încălcări ale spațiilor aeriene român și polonez.

