Ciocolata românească cu jumări i-a dat gata pe străini. Am dat lovitura pe plan extern și cu pralina cu gorgonzola şi vin roşu

24 oct. 2025, 23:13, Actualitate
sursa foto: captura video Observator News

Ciocolata românească îi îndulcește pe străini. Avem ciocolată cu jumări, dar și praline cu gorgonzola și vin roșu. De altfel, în ultimii cinci ani, exporturile au crescut cu 65%. Românii produc deci mai mult și sunt tot mai inventivi.

Bomboanele de ciocolată produse la Bacău sunt tot mai cerute de clienţi. Şi au ajuns cunoscute şi de străini.

Reţetele, ca inspiraţie, sunt din Grecia. Bomboanele de la muntele Athos. Business-ul este într-o continuă creştere. De la un an la altul, avem o creştere de 70%. Suntem într-un boom de creşter.

În Republica Moldova avem clienţi, în Chişinău. Şi în Bulgaria avem clienţi„, a declarat Cristina Sburlan, manager magazin ciocolată, potrivit Observator News.

Din 2020 și până la ora actuală, exporturile de ciocolată au crescut anual cu aproximativ 13%. De la 105 milioane cât s-a exportat în anul 2020, s-a ajuns la 175 de milioane de euro exporturi, anul trecut. De ajutor a fost și extinderea capacităților de producție modernizate, accesul la piețele din Europa Centrală și de Est, precum și diversificarea gamei. Românii exportă atât ciocolată industrial, cât și de specialitate.

Avem un segment care creşte non stop, producţie românească de bean to bar, adică de la păstaia de cacao la produsul finit, ciocolată. Şi cei care fac asta în România au început să exporte foarte mult în afară„, a declarat Adina Istrate, organizator festival de ciocolată.

În plus, gusturile cu care vin ciocolatierii români sunt tot mai neobişnuite.

Pralina cu gorgonzola şi vin roşu. Şi am îmbunătăţit varianta de ciocolată cu jumări„, a declarat Andreea Grigoroşoaie, ciocolatier, pentru sursa citată.

Producția de ciocolată a crescut, în medie, cu 3% în fiecare an. Anul trecut, România a avut 14.441 tone. Se mai observă, de asemenea, și un consum mai mare de ciocolată.

„Se observă o tendinţă spre calitate. Ştii pe ce ai dat banul şi te-ai bucurat de produsul respectiv„, a declarat Andreea Grigoroşoaie, ciocolatier.

„A crescut nr producătorilor de ciocolată. De la 68, cât erau în 2020, la 260 anul trecut. E o creştere mare a acestei industrii.Românul a prins gustul ciocolatei artizanale, de calitate. Care are un alt preţ. Preferă cumpere mai puţin şi mai bun”, a declarat Adina Istrate, organizator festival de ciocolată.

Preţurile variază și spre exemplu, cutie cu nouă praline costă 75 de lei.

