Platforma PolitPro, un portal specializat în datele electorale și tendințele politice, ne arată cele mai recente date despre preferințele politice ale francezilor. Potrivit unui grafic prezentat recent, pe primul loc în tendințe se află partidul Rassemblement National, urmat de Nouveau Front Populaire și, pe locul al treilea, Ensamble. Locul patru este ocupat de conservatorii din partidul Les Républicains.

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de platforma PolitPro, tendințele politice din Franța araă o creștere semnificativă a partidului Rassemblement National față de alegerile precedente, în timp ce Coaliția prezidențială a lui Emmanuel Macron, Ensemble, și alianța de stânga, Nouveau Front Populaire, înregistrează scăderi față de alegerile precedente din iunie 2024.

Partidul Rassemblement National, condus în prezent de Jordan Bardella, a înregistrat o creștere solidă de 5,8% și și-a consolidate poziția ca cel mai puternic partid din Franța, cu o intenție de vot de 35%. Un alt partid care a înregistrat o creștere semnificativă este partidul conservator, care este pe plus cu 5,4%, dar se clasează pe locul patru în preferințele electorale, cu o intenție de vot de 12%. Restul partidelor au înregistrat scăderi în sondajele electorale. Partidul lui Emmanuel Macron are o intenție de 14%, în timp ce alianța stângii este pe locul doi, cu un punctaj de 24%.

Franța se confruntă în prezent cu instabilitate politică

Franța traversează în prezent o perioadă de instabilitate politică și blocaj parlamentar marcată de mai multe crize. Pe primul loc se află criza bugetară, unde guvernul condus de premierul Sébastien Lecornu a reușit abia pe 2 februarie să treacă bugetul pentru anul în curs, după luni de blocaj și supraviețuirea a două moțiuni de cenzură. Lecornu a un articol constituțional pentru a forța adoptarea legii, o metodă controversată care a accentuat tensiunile.

În al doilea rând, statul francez este condus de un guvern în minoritate, format dintr-o coaliție fragile care nu deține majoritatea absolute în Adunarea Națională, fiind forțat să facă concesii constante către stânga moderată sau dreapta conservatoare.

În ultimul rând, instabilitatea politică a dus la creșterea costurilor de împrumut ale Franței și la un deficit bugetar estimate la peste 5%. Pe fondul acestor crize, cel care se afirmă este Jordan Bardella, care este văzut ca principalul favorit în cursa prezidențială din 2027.