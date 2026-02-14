Care este cel mai lung zbor din întreaga lume. Durează aproximativ 19 ore și parcurge 15.000 de kilometri

Cel mai lung zbor nonstop din lume leagă New York de Singapore și durează aproape 19 ore, operat de Airbusul A350-900ULR al Singapore Airlines.

Călătoria aceasta de 15.348 de kilometri durează 18 ore și 50 de minute, ea a fost introdusă de companie în 2018, relatează ProTV.

Ruta este operată de cel mai nou Airbus A350-900ULR al Singapore Airlines, care este capabil să zboare nonstop peste 20 de ore. Avionul poate să susțină astfel de zboruri lungi pentru că deține un sistem de combustibil modificat, care mărește capacitatea totală la 24.000 de litri.

Nu este posibilă călătoria la clasa economică

Această călătorie nu este disponibilă la clasa economică, asta pentru că Singapore Airlines nu oferă această opțiune pe rută. În schimb, compania pune la dispoziție 67 de locuri la Business Class și 94 de locuri la Premium Economy Class.

În Premium Economy, pasagerii se pot bucura de spațiu suplimentar pentru picioare, suport pentru picioare și tetieră reglabilă. De asemenea, au la dispoziție căști cu anulare a zgomotului și WiFi pe întreaga durată a zborului.

Pasagerii din Business Class beneficiază de intimitate maximă, locurile se pot transforma complet în paturi plate pentru un somn odihnitor în timpul călătoriei. Avionul include și o serie de facilități premium precum tavane înalte, geamuri spațioase și iluminat special conceput pentru a minimiza efectele fusului orar. Compania susține că structura inovatoare din compozit de carbon a aeronavei asigură, de asemenea, o calitate superioară a aerului.

